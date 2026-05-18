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Ugc Net June Form Filing Deadline Not Be Extended Beyond May 20 Nta Clear Advisory

20 मई से आगे नहीं बढ़ेगी UGC-NET जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट? NTA की दो टूक

UGC NET June 2026 last date: एनटीए ने यूजीसी नेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 मई तय की है. एनटीए ने वार्निंग जारी कर सभी एस्पिरेंट्स को समय से फॉर्म भरने के निर्देश दिए हैं.

यूजीसी नेट की 20 मई की लास्ट डेट

UGC NET last date latest news: यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (UGC) के जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) की फॉर्म भरने लास्ट डेट 20 मई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को पूरे देश भर में कंडक्ट कराती है. इस बार एनटीए ने लास्ट डेट बढ़ाने को लेकर वार्निंग जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि वे 20 मई की लास्ट को इस बार आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे. ऐसे में जो स्टूडेंट्स लास्ट मिनट का वेट कर रहे हैं, वे जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लें. इस साल एनटीए नीट यूजी पेपर लीक के मामले में पहले से ही ढे़र सारी चुनौतियों का सामना कर रही है. आइये जानते हैं कि एनटीए ने लास्ट डेट वार्निंग जारी करते हुए क्या-कुछ कहा है?

NTA की लास्ट वार्निंग

एनटीए UGC-NET फॉर्म को लेकर लगातार अपने X प्रोफाइल से अपडेट जारी कर रही है. एनटीए ने नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स का फॉर्म सक्सेसफुल तभी माना जाएगा, जब वे पेमेंट कर चुके होंगे. वहीं, एक बार पेमेंट होने के बाद वे किसी जानकारी को चेंज भी नहीं कर पाएंगे. ऐसे में स्टूडेंट्स फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जरूरी जानकारी को दोबारा से कंफर्म कर लेंगे.

UGC-NET June 2026 applicants are advised to carefully complete all application formalities before final submission. Candidates should verify every detail to avoid discrepancies during the examination process.#UGCNET2026 #NTAUpdate #UGCNETJune2026 #NTAExams #ApplicationProcess pic.twitter.com/yD2YsOXkha — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 16, 2026

बता दें कि UGC-NET फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 मई है. वहीं, लास्ट दिन पेमेंट करने से लेकर फॉर्म फिल करने तक में सर्वर इश्यू का सामना ना करना पड़े, इसलिए स्टूडेंट्स समय रहते ही पेमेंट कर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

UGC-NET से जुड़े डेट

एनटीए ने पिछले महीने ही यूजीसी नेट एग्जाम की पूरी टाइमलाइन जारी किया था. इस टाइमलाइन के अनुसार, 29 अप्रैल से 20 मई एग्जाम डेट है. वहीं, 10 जून एडवांस्ड सिटी लिस्ट जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड 15 जून से जारी होंगे और एग्जाम 22 से 29 जून के बीच में होंगे.

UGC NET June 2026 applicants are advised to complete the fee payment process and download the confirmation page within the prescribed timeline.

Applications will be considered complete only after successful fee payment.#UGCNET2026 #NTAUpdate #FeePayment #UGCNETJune2026 #NTAExams pic.twitter.com/632CAPySmw — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026

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फॉर्म भरने का कितना फी?

यूजीसी नेट फॉर्म के लिए एनटीए ने फी में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं की है. जनरल केटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये फी 1150 रुपये है. वहीं, जनरल-EWS और OBC-NCL के लिए ये फी 600 रुपये और SC / ST / PwD और थर्ड जेंडर के लिए ये फी 325 रुपये है.