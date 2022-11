UGC NET Result Date: यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम का इंतजार करने वाले उम्मीदवारों को अब और ज्यादा वेट नहीं करना होगा. यूजीसी ने रिजल्ट डेट की घोषणा कर दी है. यूजीसी नेट परिणाम कल यानी की 5 नवंबर को जारी किए जाएंगे.यूजीसी नेट परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ugcnet.nta.nic.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं.Also Read - UGC NET Result 2022: कब जारी होगा यूजीसी नेट परीक्षा का रिजल्ट, ugcnet.nta.nic.in पर करें चेक

– उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

– यहां होमपेज पर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

– इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सुरक्षा पिन दर्ज कर सबमिट करें.

– इसके बाद यूीजीसी नेट रिजल्ट 2022 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

– इसे डाउनलोड या प्रिंट करा लें.

UGC-NET results will be announced by National Testing Agency (NTA) on 5th November: UGC Chairman M Jagadesh Kumar pic.twitter.com/wm9d79QKpZ

— ANI (@ANI) November 4, 2022