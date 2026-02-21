Hindi Career Hindi

Ugc Relese Fake Universities List 2026 Total 32 Fake Universities

दिल्ली में UGC की नाक के नीचे 12 फर्जी यूनिवर्सिटी, 2 साल में दोगुनी हुई संख्या, अब 12 राज्यों में फैला जाल, UGC की लिस्ट जारी

UGC ने छात्रों को सलाह दी है कि वे संस्थान की वैधता की जांच के लिए आधिकारिक पोर्टल या हेल्पलाइन का उपयोग करें. शिक्षा माफिया के इस जाल से बचना अब छात्रों की जिम्मेदारी भी है.

जानिए किन किन राज्यों में हैं फर्जी यूनिवर्सिटी

देश में शिक्षा माफिया के हौसले बुलंद होने का साफ संकेत फर्जी विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या और उनके फैलाव से मिलता है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हाल ही में जारी अपनी लिस्ट में पूरे भारत में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है, जो 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित हो रहे हैं. यह संख्या दो साल पहले तक सिर्फ 20 थी और प्रभावित राज्य केवल 8 थे.

UGC की फरवरी 2026 की अपडेटेड लिस्ट के अनुसार, इन फर्जी संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है.

दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी में UGC मुख्यालय के नजदीक भी मौजूद हैं.

उत्तर प्रदेश में 4,

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में 2-2 प्रत्येक हैं.

नए राज्यों में घुसपैठ करने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों में हरियाणा (Magic & Art University, Faridabad), राजस्थान (एक), झारखंड (Daksha University, Ranchi) और अरुणाचल प्रदेश (Indian Institute of Alternative Medicine) शामिल हैं, जहां पहले ऐसे मामले नहीं थे.

UGC एक्ट 1956 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं

UGC ने स्पष्ट किया है कि ये संस्थान UGC एक्ट 1956 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं, न ही केंद्र या राज्य सरकार से कोई वैध अनुमति है. ये फर्जी डिग्रियां जारी कर रहे हैं, जो नौकरी, उच्च शिक्षा या सरकारी परीक्षाओं में मान्य नहीं होंगी.

छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी

छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी गई है कि एडमिशन से पहले UGC की आधिकारिक वेबसाइट (ugc.gov.in) पर लिस्ट चेक करें. पिछले दो वर्षों में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या 20 से बढ़कर 32 हो गई है.

ये संस्थान आकर्षक नामों जैसे ‘United Nations University’, ‘Commercial University’, ‘Adhyatmik Vishwavidyalaya’ आदि से छात्रों को लुभाते हैं.

कुछ संस्थान UGC मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर

दिल्ली में कई ऐसे संस्थान UGC मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर चल रहे हैं, जो सिस्टम की कमजोरी दिखाता है.UGC ने छात्रों से अपील की है कि वे केवल UGC-अनुमोदित विश्वविद्यालयों में ही दाखिला लें. फर्जी डिग्री लेने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. आयोग नियमित रूप से ऐसी लिस्ट अपडेट करता है और कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखता है.

शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते धोखाधड़ी के खतरे

यह वृद्धि शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते धोखाधड़ी के खतरे को उजागर करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा और डिस्टेंस मोड के बढ़ने से ऐसे फर्जी संस्थानों को फायदा मिल रहा है.

UGC ने छात्रों को सलाह दी है

UGC ने कहा है कि कोई भी संस्थान ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का उपयोग नहीं कर सकता जब तक UGC से मान्यता न हो.