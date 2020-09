UGC Revised Academic Calendar Releases: कोरोना संकट के बीच देश में अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) की शुरुआत हो चुकी है. कोरोना वायरस महमारी के प्रसार को कम करने के लिए बीते मार्च महीने में लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की गई थी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से Unlock के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है. इसी कड़ी में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत भी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है. हालांकि इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों से लिखित में इजाजत लेनी होगी. Also Read - New Education Policy 2020: शिक्षा मंत्री ने कहा- नई शिक्षा नीति राष्ट्र की प्रगति में निभाएगी भूमिका, इसकी लहर हर कोने तक पहुंचेगी



अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर (Under-Graduate) और पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर (Post-Graduate) के संशोधित एकेडमिक कैलेंडर और इससे संबंधित गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

In view of the COVID-19 pandemic, the Commission has accepted the Report of the Committee and approved the @ugc_india Guidelines on Academic Calendar for the First Year of Under-Graduate and Post-Graduate Students of the Universities for the Session 2020-21.

शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘COVID-19 महामारी के मद्देनजर आयोग ने कमिटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. सत्र 2020-21 में यूजी-पीजी कोर्सेज फर्स्ट ईयर के एकेडमिक कैलेंडर पर UGC गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी गई है.’

नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर (Under-Graduate) के छात्रों के लिए नया सत्र (2020-21) 1 नवंबर से शुरू होगा. यानी 1 नवंबर से फर्स्ट ईयर के छात्रों की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी.

UGC ने इसके अलावा सभी विश्वविद्यायों से यह भी कहा है कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए. परीक्षाएं 8 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 के बीच आयोजित की जाएंगी. बता दें कि एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिशों के बाद नए सत्र और परीक्षाओं की तिथियां तय की गई हैं.

To avoid financial hardship being faced by the parents due to lockdown and related factors, a full refund of fees will be made on account of all cancellation of admissions/ migration of students, up to 30.11.2020, for this very session as a special case.#UGCGuidelines

