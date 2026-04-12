  • Hindi
  • Career Hindi
  • Uidai Aadhaar Internship Golden Opportunity Know How Much Money Will You Get Know Who Where Can Apply

Aadhaar के साथ इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, कितना मिलेगा पैसा? जानें कौन कर सकता है अप्लाई

UIDAI स्टूडेंट्स के बीच में इंडस्ट्री एक्सपोजर को बढ़ावा देने के लिए इंटर्नशिप लेकर आई है. एलिजिबल स्टूडेंट्स गूगल फॉर्म लिंक के जरिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं. आइये जानते हैं कि आधार सर्विसेज के लिए फेमस UIDAI में इंटर्नशिप पाने के लिए स्टूडेंट्स को कैसे-कहां अप्लाई करना पड़ेगा...

Published date india.com Published: April 12, 2026 5:20 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
UIDAI Internship 2026 in hindi
UIDAI के साथ इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका

UIDAI Aadhaar Internship Programme 2026: क्या आप भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ यानी आधार (Aadhaar) प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने देश के टैलेंटेड युवाओं को अपने बेंगलुरु स्थित टेक्नोलॉजी सेंटर में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है. ये इंटर्नशिप ना केवल आपके करियर को एक नई दिशा देगा, बल्कि इस दौरान स्टूडेंट्स को सरकारी तकनीक और डेटा मैनेजमेंट की गहराई को समझने का मौका भी मिलेगा. आइये जानते हैं UIDAI इंटर्नशिप के बारे में विस्तार से…

क्या है UIDAI इंटर्नशिप 2026 स्कीम?

UIDAI की यह इंटर्नशिप स्कीम उन छात्रों के लिए है जो तकनीकी क्षेत्र, डेटा इंजीनियरिंग, और डिजाइनिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को रियल-वर्ल्ड सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अनुभव देना है. इस साल कुल 28 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो अलग-अलग स्ट्रीम्स, जैसे- इंजीनियरिंग, डिजाइन और मैथ के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं. बता दें कि 6 महीने की इस इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स को 30 से 50 हजार रुपये के बीच स्टाईपेंड भी दिया जाएगा, जिसे इंटर्नशिप पॉलिसी में जाकर भी देख सकते हैं.

Government Paid Internship Schemes: भारत सरकार इंटर्नशिप में दे रही है 40000 रुपये महीना, जानें कौन-कौन है एलिजिबल 0

कौन कर सकता है आवेदन?

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस इंटर्नशिप में B.Tech/BE और M.Tech के स्टूडेंट्स टेक रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा, डिजाइन बैकग्राउंड के लिए B-Des और M-Des के छात्र एलिजिबल हैं. ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन लेवल पर BA Math और BA Stat या MA Math और MA Stat की पढ़ाई कर रहे छात्र भी सांख्यिकी और मैथ्स प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट को नोटिफिकेशन से भी वेरिफाई कर सकते हैं.

UIDAI Intership 2026

UIDAI इंटर्नशिप नोटिफिकेशन, 2026

जरूरी स्किल सेट और डेजिगनेशन

टेक्निकल पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को C, Rust, Go-Lang, ReactJS, Java, C++, और Python जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज  की अच्छी समझ होनी चाहिए. साथ ही, फुल स्टैक डेवलपमेंट, AI/ML, और एंड्रॉइड/iOS डेवलपमेंट के स्किल्स भी मांगे गए हैं. डिजाइन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए Adobe/ Suite, Figma और UI/UX प्रिंसिपल्स की जानकारी होना आवश्यक है. टेक फील्ड के लिए सबसे ज्यादा 14 पद रिजर्व हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इंटर्नशिप ड्यूरेशन और आवेदन प्रक्रिया

UIDAI ने साफ तौर पर कहा है कि उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हैं. आवेदन प्रक्रिया 1, अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 15, अप्रैल 2026 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार UIDAI द्वारा जारी किए गए आधिकारिक गूगल फॉर्म लिंक के जरिए से अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं. ध्यान रहे कि आवेदन के दौरान कोई भी गलत जानकारी देने पर उसे तुरंत रद्द किया जा सकता है.

UIDAI Intership 2026 notification

UIDAI इंटर्नशिप टाइमलाइन

सेलेक्शन प्रोसेस

बता दें कि इंटर्नशिप के लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट और वेकेंसी पर आधारित होगी. UIDAI के पास किसी भी स्तर पर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है. ऐसे में कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले UIDAI की आधिकारिक ‘इंटर्नशिप और PPO पॉलिसी 2025 को अच्छी तरह पढ़ लें, जिसका लिंक नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा. यह अनुभव न केवल सीखने के लिए बल्कि भविष्य के प्री-प्लेसमेंट ऑफर के दरवाजे भी खोल सकता है.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.