भारतीय युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! बिना जॉब ऑफर भी UK में 2 साल तक रहने का चांस, जानें कैसे मिलेगा ये मौका

UK India Young Professionals VISA Scheme: यूके में रहकर करियर बनाने और वहां की संस्कृति को करीब से अनुभव करने का सपना देखने वाले भारतीय युवाओं के लिए एक शानदार मौका है. ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की है कि इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम (India Young Professionals Scheme – IYPS) 2026 के लिए दूसरा और आखिरी बैलट 21 जुलाई को खुलने जा रहा है. 23 जुलाई तक चलने वाले इस बैलट में बचे हुए वीजा स्लॉट का आवंटन रैंडम ड्रॉ यानि लॉटरी के जरिए किया जाएगा.
इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, एक विशेष वीजा रूट है जो योग्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी पूर्व जॉब ऑफर या स्पॉन्सर के यूके में 2 साल यानि 24 महीने तक रहने, काम करने और पढ़ाई करने की अनुमति देता है. सामान्यतः यूके के स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए पहले से नौकरी का होना अनिवार्य होता है, लेकिन इस योजना में ऐसा नहीं है. अत्यधिक मांग के कारण, उम्मीदवारों को पहले एक फ्री ऑनलाइन बैलट में भाग लेना होता है, जिसके बाद चुने गए लोगों को वीजा आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाता है.
UK सरकार 21 से 23 जुलाई के बीच भारतीय युवाओं के लिए लॉटरी आधारित चयन प्रक्रिया (बैलट) आयोजित करेगी. इसमें चुने गए उम्मीदवार ही 2 साल तक UK में रहने और काम करने वाले वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे.
योग्य उम्मीदवार इस समय सीमा के भीतर आधिकारिक यूके सरकार की वेबसाइट पर जाकर मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं. सफल उम्मीदवारों को बैलट बंद होने के दो सप्ताह के भीतर ईमेल के जरिए सूचित किया जाएगा.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी,
यूके सरकार ने साल 2026 के लिए इस योजना के तहत कुल 3000 वीजा सीटें निर्धारित की हैं. इनमें से अधिकांश सीटें फरवरी में हुए पहले बैलट में आवंटित की जा चुकी हैं, और बची हुई सीटों को इस जुलाई बैलट के जरिए भरा जाएगा. बैलट में भाग लेना पूरी तरह से निशुल्क है. हालांकि, यदि आपका चयन हो जाता है, तो आपको वीजा आवेदन शुल्क के रूप में £340, लगभग 39,000 रुपये और साथ ही इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज का भुगतान करना होगा. चयन के बाद बायोमेट्रिक्स और आवेदन पूरा करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है.
इस वीजा के जरिए सफल उम्मीदवार यूके में किसी भी नियोक्ता (employer) के साथ काम कर सकते हैं, स्वरोजगार (self-employment) चुन सकते हैं, या अपनी रुचि का कोर्स पढ़ सकते हैं. इसके अलावा, भारत और यूके के बीच हुए इस द्विपक्षीय समझौते के तहत, ब्रिटिश नागरिक भी भारत में बिना किसी लॉटरी सिस्टम के सीधे एम्प्लॉयमेंट वीजा (E-1) के जरिए काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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