Union Budget 2021-22: कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को यह बताया दिया है कि हेल्थ सेक्टर (Health Sector) और एजुकेशन सेक्टर (Education Sector) को मजबूत करना कितना जरूरी हो गया है. इस महामारी को ध्यान में रखते हुए अब हर देश इन सेक्टरों को मजबूत करने में लग गए हैं. आज देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Union Budget 2021-22 पेश की, जिसमें उन्होंने 4 वायोरोलॉजी संस्थान (National Institute For Virology), 9 वायो सेफ्टी लैब और 100 सैनिक स्कूल (Sainik School) स्थापित करने की घोषणा की है.

साथ ही इस बजट में कहा गया है कि देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल (Sainik School) खोले जाएंगे, पीपीपी मॉडल पर आधारित होंगे. साथ

15000 से अधिक स्कूल को मानक स्कूल बनाए जाएंगे.उन्होंने आगे कहा कि भारत COVID-19 संकट से उबर रहा है. इस साल का केंद्रीय बजट को पहली बार पेपरलेस रूप में वितरित किया गया है. वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप है और कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रही है और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है. बजट से आगे सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था.

भारतीय अर्थव्यवस्था 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में 7.7 प्रतिशत तक अनुबंध कर सकती है और सर्वेक्षण के अनुसार अगले वित्त वर्ष में विकास 11 प्रतिशत हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2021-12 में छः स्तंभों के आस-पास है, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षात्मक भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से मजबूत करना शामिल है.