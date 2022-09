NEET JEE CUET Merger: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने सिंगल एंट्रेस परीक्षआ के लेकर बीते दिनों कहा था कि जेईई, नीट, सीयूईटी परीक्षा को साथ में मर्ज करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है. यूजीसी को भेजे गए इस प्रस्ताव को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो नीट और जेईई मेन्स परीक्षा और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस परीक्षा के साथ मर्ज किया जा सकता है. हालांकि इस बाबत अब नई जानकारी सामने आई है.Also Read - NEET 2022 UG Result LIVE Updates: नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आज होगा जारी, neet.nta.nic.in पर ऐसे देखें स्कोर

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजस्थान के कोटा पहुंचे थे. इस दौरान वे कोटा के कोचिंग छात्रों को संबोधित कर रहे थे. जहां उन्होंने कहा कि NEET, JEE और CUET को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान राजस्थान के कोटा पहुंचे थे जहां उन्होंने कोचिंग के छात्रों से बातचीत की. इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित थे. Also Read - NEET 2022 Result: कल जारी हो सकता है नीट परीक्षा का रिजल्ट? इससे पहले जान लें कटऑफ और पासिंग मार्क्स के बारे में

#Rajasthan: Union Education Minister @dpradhanbjp says that there is no proposal to merge #NEET, #JEE and #CUET.

Union Education Minister interacts with coaching students in Kota. Lok Sabha Speaker #OmBirla also present on the occasion. pic.twitter.com/FiBhOY4BJq

— All India Radio News (@airnewsalerts) September 7, 2022