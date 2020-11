Uniraj Result 2020 Declared: राजस्थान विश्वविद्यालय (University of Rajasthan) ने 23 नवंबर, 2020 को B.A पार्ट III का रिजल्ट घोषित कर दिया है. बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्ट III परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार राजस्थान विश्वविद्यालय (University of Rajasthan) की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इस वर्ष महामारी के बाद लॉकडाउन के कारण परीक्षा में देरी हुई है. Also Read - RULET 2018: राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट uniraj.ac.in पर जारी, चेक करें

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://result.uniraj.ac.in/ के माध्यम से अपना रिजल्ट (Uniraj Result 2020) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (Uniraj Result 2020) चेक कर सकते हैं. बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय (University of Rajasthan) एक सार्वजनिक और राज्य विश्वविद्यालय है और राजस्थान के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, जो जयपुर शहर में स्थित है. यह 8 जनवरी 1947 को राजपूताना विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 1956 में इसका वर्तमान नाम दिया गया था. Also Read - Result.uniraj.ac.in Rajasthan University BA Hons Part 1 result in Hindi | राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स पार्ट 1 के नतीजे घोषित

Uniraj Result 2020 ऐसे करें चेक

राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाएं.

वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध रिजल्ट टैब पर सर्च करें.

पेज पर उपलब्ध कोर्स के संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को रोल नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट चेक करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसी का प्रिंट आउट रखें.