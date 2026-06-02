12वीं के नंबर को लेकर संशय है! CBSE का वेरिफिकेशन और री-वैल्यूएशन पोर्टल हुआ लाइव, स्टूडेंट्स ऐसे करें अप्लाई

CBSE verification and re-checking portal opens: क्या आपके भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उम्मीद से कम नंबर आए हैं, तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. CBSE ने वेरिफिकेशन और री-वैल्यूएशन पोर्टल लाइव कर दिया है. आइये जानते हैं कि 12वीं स्टूडेंट्स कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं...

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CBSE Result में नंबरों को लेकर है संशय? अब घर बैठे करें Verification और Re-evaluation (इमेज सांकेतिक है)

How to apply for CBSE re-evaluation: सीबीएसई (CBSE) बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्र ऐसे हैं जो अपने मिले अंकों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. अगर आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत के हिसाब से कॉपी में कम नंबर मिले हैं या टोटलिंग में कोई चूक हुई है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बोर्ड ने अपना वेरिफिकेशन और री-वैल्यूएशन पोर्टल ओपन कर दिया है. आप ऑनलाइन तरीके से अपने नंबरों को री-वेरिफाई और री-इवैल्युएट घर बैठे करा सकते हैं.

12वीं के नंबर्स को लेकर संशय में है!

यदि किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि आंसर चेकिंग के दौरान अंकों का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है, CBSE छात्रों को अपनी संशय दूर करने का मौका दे रही है. स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन पोर्टल पर जाकर अपने आंसर को चैलेंज कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए स्टूडेंट्स को 3 स्टेप्स से गुजरना होगा. सबसे पहले आपको मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है. इसके बाद ही आप अपनी उत्तर पुस्तिका की ‘स्कैंड कॉपी या फोटोकॉपी’ मंगा सकते हैं. और अंत में, यदि आपको किसी विशेष प्रश्न के उत्तर के मूल्यांकन में गड़बड़ी दिखती है, तभी आप री-इवैल्युएशन का दावा कर सकते हैं. कोई भी स्टूडेंट्स पहले दो चरणों को पूरा बिना किए सीधे री-इवैल्युएशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

पोर्टल पर अप्लाई करने का तरीका

री-चेकिंग के लिए आपको सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in के Post Result Activities पोर्टल पर जाना होगा. वहां अपने रोल नंबर और क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें, मनचाहे विषय का चयन करें और प्रति विषय 100 रुपये की फीस का भुगतान ऑनलाइन करें. इसके बाद बोर्ड आपकी कॉपी की टोटलिंग को दोबारा चेक करके रिजल्ट ऑनलाइन जारी करेगा.

स्टेप 1: फोटोकॉपी के लिए पहले से आवेदन: ध्यान रखें, केवल वही छात्र वेरिफिकेशन और री-इवैल्युएशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं जिन्होंने पहले अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया है.

फोटोकॉपी के लिए पहले से आवेदन: ध्यान रखें, केवल वही छात्र वेरिफिकेशन और री-इवैल्युएशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं जिन्होंने पहले अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया है. स्टेप 2: पोर्टल पर लॉगिन: सबसे पहले सीबीएसई के Post Result Activities पोर्टल पर जाएं. यहां अपने Roll Number और Admit Card ID को दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें.

पोर्टल पर लॉगिन: सबसे पहले सीबीएसई के Post Result Activities पोर्टल पर जाएं. यहां अपने Roll Number और Admit Card ID को दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें. स्टेप 3: वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज: लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर जाएं. वहां मेनू से Verification of Issues का विकल्प चुनें. आप जिन भी विषयों के लिए वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, उन्हें चुनकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें.

वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज: लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर जाएं. वहां मेनू से Verification of Issues का विकल्प चुनें. आप जिन भी विषयों के लिए वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, उन्हें चुनकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें. स्टेप 4: री-इवैल्युएशन ऑफ मार्क्स: यदि आप प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं, तो डैशबोर्ड से Re-evaluation of Marks विकल्प पर क्लिक करें और संबंधित विषयों का चयन कर पेमेंट करें.

स्टेप 5: इसके बाद अपनी स्क्रीन पर दिख रहे विषयों (जैसे- English, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Accountancy आदि) के सामने बने चेकबॉक्स पर टिक करें.

इसके बाद अपनी स्क्रीन पर दिख रहे विषयों (जैसे- English, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Accountancy आदि) के सामने बने चेकबॉक्स पर टिक करें. स्टेप 6: इन बातों का रखें ख्याल: छात्र एक से अधिक सेशन या विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि आप फॉर्म आधा भरकर बाद में पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी प्रोग्रेस को Save करना न भूलें.

इन बातों का रखें ख्याल: छात्र एक से अधिक सेशन या विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि आप फॉर्म आधा भरकर बाद में पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी प्रोग्रेस को Save करना न भूलें. स्टेप 7: शुल्क का भुगतान (Payment): वेरिफिकेशन और री-इवैल्युएशन दोनों के लिए आपको अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा.

शुल्क का भुगतान (Payment): वेरिफिकेशन और री-इवैल्युएशन दोनों के लिए आपको अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा. स्टेप 8: आवेदन जमा करें: भुगतान सफल होने पर आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा. स्क्रीन पर आपको एक Application ID और तारीख दिखाई देगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें.

आवेदन जमा करें: भुगतान सफल होने पर आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा. स्क्रीन पर आपको एक Application ID और तारीख दिखाई देगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें. स्टेप 9: आवेदन की स्थिति जांचें: आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर किसी भी समय अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति (Submitted -> Payment Done -> Processing -> Ready -> Completed) ट्रैक कर सकते हैं.

आवेदन की स्थिति जांचें: आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर किसी भी समय अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति (Submitted -> Payment Done -> Processing -> Ready -> Completed) ट्रैक कर सकते हैं. स्टेप 10: स्टेटस ट्रैकिंग: जब आपका Result तैयार हो जाएगा, तो Ready और फिर Completed का स्टेटस शो होने लगेगा और आप नया स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

फीस और रिफंड का नया नियम

कई बार छात्र भारी-भरकम फीस के डर से कॉपियों की दोबारा जांच कराने से हिचकते थे, लेकिन हाल ही में बोर्ड ने छात्रों के हित में फीस में भारी कटौती की है. नए फी स्ट्रक्चर के अनुसार, आंसर की स्कैंड कॉपी और वेरिफिकेशन फी को घटाकर केवल 100-100 रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही, री-इवैल्युएशन के लिए प्रति प्रश्न मात्र 25 रुपये का शुल्क तय किया गया है. इसमें भी सबसे अच्छी बात ये है कि यदि री-इवैल्युएशन के बाद छात्र के अंकों में वृद्धि होती है, तो संबंधित प्रश्न के लिए ली गई री-इवैल्युएशन फीस बोर्ड द्वारा छात्र के खाते में रिफंड की जाएगी.