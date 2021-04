UP 10th 12th Board Exam 2021 New Date Sheet: उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव की वजह से इस साल एक बार फिर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख बदल दी गई है. पहले ये परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होने वाली थीं लेकिन चुनाव के कारण इन्हें टाल दिया गया है. UP Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) ने नई तारीखों की घोषणा कर दी है. Also Read - UP Board 10th 12th Exam Updates: पंचायत चुनाव की वजह से बढ़ सकती है UP Board की 10वीं, 12वीं परीक्षा की तारीख, जानें कब से हो सकते हैं एग्जाम...

राज्य में 15 अप्रैल से तीन चरणों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में नई डेटशीट (UP Board Exam 2021 Datesheet) के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब 8 मई से शुरू होंगी. 10वीं की परीक्षाएं 25 मई तक चलेंगी जबकि इंटर की परीक्षा 28 मई तक चलेंगी. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षा तय समय पर होगी या नहीं! जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट्स

पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के कारण परीक्षाओं की तारीख बदलेगी. पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही माध्यमिक शिक्षा परिषद से परीक्षाओं की तारीख बदलने का अनुरोध किया था. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड इस दिन से आयोजित कर सकती है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षा , ये है लेटेस्ट जानकारी

राज्य के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि पंचायत चुनाव की वजह से परीक्षा की तारीख बढ़ानी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण अधिकतर शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, इसलिए दोनों चीजें साथ-साथ कराना संभव नहीं था.