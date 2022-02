UP Board Exam 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपीएमएसपी जल्द ही सभी उम्मीदवारों के लिए यूपी 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 डेट शीट (UP 10th, 12th Board Exam 2022 Date Sheet) जारी करेगा. जैसा कि यूपी चुनाव 2022 (UP Elections 2022) के लिए मतदान जारी है, ऐसे में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं (UP Board exams) अप्रैल में शुरू होने की संभावना है. मतदान सत्र समाप्त होने के बाद परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं. इससे संबंधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध कराई जाएगी. बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP 10th 12th Board Exam 2022) में करीब 52 लाख छात्र शामिल होंगे.Also Read - UP Polls 2022: हत्या की आरोपी जेबा रिजवान अब निर्दलीय लड़ रहीं चुनाव, सपा से आखिरी वक्त में नहीं मिला टिकट

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मार्च 2022 के मध्य में स्कूलों को प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की उम्मीद है. हालांकि यूपी 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 (UP 10th, 12th Board Exams 2022) को लेकर आध‍िकार‍िक घोषणा नहीं की गई है.

यूपी चुनाव 2022 (UP Elections 2022) :

इसके अलावा चूंकि यूपी चुनाव 2022 (UP Elections 2022) चल रहे हैं और वोटों की गिनती 10 मार्च, 2022 को होगी, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exams 2022) को अप्रैल तक ले जाने की उम्मीद है. हालांकि, यह इस अवध‍ि के दौरान केवल थ्योरी परीक्षाएं होने की उम्‍मीद की जा रही है. प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्कूलों द्वारा ही आयोजित की जाएंगी.

सुप्रीम कोर्ट में मामला:

उत्‍तर प्रदेश चुनाव 2022 (UP Elections 2022) के अलावा, डेटशीट न आने की एक वजह यह भी है कि देश के कई राज्‍यों के छात्रों के बोर्ड परीक्षा रद्द करने और मूल्‍यांकन पद्धति द्वारा असेसमेंट करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्‍या निर्देश देता है, इस पर भी तारीखें निर्भर करेंगी.