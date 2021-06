UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2021 3rd Counselling List Released: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग (UPBED) ने हाल ही में असिस्टेंट टीचर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की तीसरी काउंसलिंग लिस्ट (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2021 Counselling List) जारी कर दी है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा में क्वालीफाई किए हैं, वे UPBED की आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर अपना काउंसलिंग लिस्ट (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2021 Counselling List) चेक कर सकते हैं. Also Read - UPPSC Recruitment 2021: यूपी के इस मंत्रालय में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन, लाखों में होगी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://upbasiceduboard.gov.in/pdfforpublished26052021.pdf पर क्लिक करके भी तीसरी काउंसलिंग लिस्ट (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2021 Counselling List) चेक कर सकते हैं. UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2021 की तीसरी काउंसलिंग लिस्ट (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2021 Counselling List) के अनुसार, उम्मीदवार 28 जून से 29 जून 2021 तक निर्धारित स्थान पर काउंसलिंग सेशन के लिए उपस्थित हो सकते हैं. उम्मीदवारों को सत्यापन के दिन सभी आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे. उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना होगा.

बोर्ड 30 जून 2021 को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा. इस अभियान का उद्देश्य सहायक शिक्षकों के लिए 6000 रिक्तियों को पूरा करना है. बोर्ड ने पहला काउंसलिंग (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2021 Counselling List) सेशन 31 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया था. इसमें विभिन्न सरकारी स्कूलों में लगभग 31227 उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति हुई. दूसरा काउंसलिंग दिसंबर में हुआ, जिसमें और 36590 नियुक्तियां की गई थी.

UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2021 ऐसे करें चेक

UPBED की आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर नियम संख्या-456/68-5-2021-17/2020 दिनांक 17.05.2021 के अनुपालन पर क्लिक करें.

एक पीडीएफ खुलेगी.

UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2021 तीसरी काउंसलिंग लिस्ट डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें