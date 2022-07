UP Anganwadi Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा राज्य में 8वीं, 10वीं पास लोगों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (UP Anganwadi Bharti 2022) के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं. इस भर्ती के माध्यम से कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता के पदों पर भर्तियां (Up Anganwadi Jobs) की जाएंगी. उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो अधिकारिक वेवबसाइट balvikasup.gov.in पर जाकर इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन (UP Anganwadi Bharti 2022) कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 53000 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.Also Read - SSC Recruitment 2022: CAPF में 84 हजार से अधिक पदों पर आने वाली है भर्ती, यहां पाएं पूरी जानकारी

Anganwadi Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

– आंगनबाड़ी भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने वाली सभी महिलाओं के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं और 10वीं पास होना आवश्यक है.

– आंगनबाड़ी वर्कर के पद पर आवेदन करने वाली महिलाओं को 10वीं पास होना अनिवार्य है.

Anganwadi Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

आंगनबाड़ी भर्ती 2022 परीक्षा में आवेदन करने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए. पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इस भर्ती में आयुसीमा में छूट दी जाएगी.

How to Fill Up Anganwadi Online Form 2022: आंगनबाड़ी भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले balvikasup.gov.in पर विजिट करना होगा.

– अब अपना रजिस्ट्रेशन करें या फिर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगइन करें.

– यहां आफको रिक्रूटमेंट के विकल्प में Up Anganwadi Online भर्ती संबंधित लिंक मिल जाएगा.

– यहां आपसे जो जानकारी मांगी जाएगी, उसे भरकर सबमिट करें.

– अब फीस का भुगतान कर आवेदन को कंप्लीट करें.

Documents Required for Up Anganwadi Job: अहम दस्तावेज

– आठवीं / दसवीं मार्कशीट

– पासपोर्ट साइज फोटो

– निवास प्रमाण पत्र

– जाति प्रमाण पत्र

– रोजगार पंजीयन

– जन्म तिथि प्रमाण पत्र

– पहचान पत्र

– हस्ताक्षर

– अन्य दस्तावेज