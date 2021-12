UP ASI Clerk Answer Key 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPBPB) असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा के मद्देनजर जल्द ही आंसर की (UP Police Answer Key) को जारी किया जाने वाला है. इस परीक्षा (Sarkari Naukari) में शामिल हुए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 दिसंबर और 5 दिसंबर के दिन गया था. इस परीक्षा के माध्यम से कुल विभाग में कुल 1329 रिक्तियों को भरा जाएगा. आवेदन की आंखिरी तारीख 22 जुलाई 2021 था.Also Read - IBPS RRB PO, SO Result 2021: शॉर्टलिस्‍ट हुए उम्‍मीदवारों के मार्क्‍स जारी, यहां देखें

UP ASI Clerk Answer Key: ऐसे करें डाउनलोड

– आंसर की को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा.

– यहां आंसर की के लिंक पर क्लिक करें.

– अब आंसर की स्क्रीन पर प्रदर्शित की जागीय

वैकेंसी डिटेल्स

सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल- 327 पद

ASI क्लर्क- 644 पद

एएसआई अकाउंट- 358 पद

कुल 1329 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.