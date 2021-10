UP Assistant Teacher Admit Card 2021 Released: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड (UPBEB) ने उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड सेलेक्शन एग्जाम (UP JASE) 2021 (JASE) के जरिए असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल की भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP Assistant Teacher Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे UPBEB की आधिकारिक वेबसाइट updeleled.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - UP Assistant Teacher Admit Card 2021: जल्द जारी होगा यूपी असिस्टेंट टीचर का एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://updeled.gov.in/Registration/Vacc/DVacc_candVerlogAfterVer.aspx पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card 2021) देख सकते हैं. आधिकारिक घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है. परीक्षा का रिजल्ट 12 नवंबर को घोषित किया जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1894 रिक्त पदों को भरा जाएगा. Also Read - UP D.El.Ed BTC Result 2020 Declared: UPBEB ने जारी किया D.El.Ed BTC का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

UP Assistant Teacher Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2019: UPBEB ने जारी किया शिक्षक भर्ती की दूसरी सेलेक्शन लिस्ट, आज से काउंसलिंग शुरू, ऐसे करें चेक

आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां UP Assistant Teacher Admit Card 2021 लिखा हो.

यह आपको नए पेज पर रीडायरेक्ट करेगा.

अब पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

UP Assistant Teacher Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.