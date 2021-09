UP Assistant Teacher Admit Card 2021: परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश (यूपी) जल्द ही असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card 2021) जारी करेगा. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uphed.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग 17 अक्टूबर 2021 को सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों (बेसिक स्कूलों) में असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा.Also Read - UP Assistant Teacher Admit Card: इस Direct Link से डाउनलोड करें हॉल टिकट

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://uphed.gov.in/ पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा (UP Assistant Teacher Recruitment 2021) के माध्यम से यूपी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षक और हेड मास्टर की कुल 1894 रिक्तियां भरी जाएंगी. कुल 1504 रिक्तियां सहायक शिक्षक पदों के लिए हैं और 390 हेड मास्टर पदों के लिए हैं.

UP Assistant Teacher Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

उच्च शिक्षा विभाग आधिकारिक वेबसाइट uphed.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां UP Assistant Teacher Admit Card 2021 लिखा हो.

आवश्यक विवरण दर्ज करें.

आपका UP Assistant Teacher Admit Card 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और इसे सेव करें.