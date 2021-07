UP B.Ed Admit Card 2021 Released: लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) ने उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन (UP B.Ed 2021) यानी UP B.Ed Admit Card 2021 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP B.Ed 2021 Exam) के लिए उपस्थित होने वाले हैं, वे की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP B.Ed Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 6 अगस्त से आयोजित होने वाली है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड (UP B.Ed Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - UP JEE BEd Exam 2021 Date: यूपी JEE BEd 2021 की परीक्षा इस दिन होगी आयोजित, जानें इससे संबंधित पूरी डिटेल

इससे पहले, परीक्षा (UP B.Ed 2021 Exam) 30 जुलाई, 2021 को आयोजित होने वाली थी. हालांकि, नवीनतम आधिकारिक सूचना के अनुसार परीक्षा (UP B.Ed 2021 Exam) अब 6 अगस्त, 2021 को दो पालियों में आयोजित होने वाली है. पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) द्वारा पूर्ण COVID-19 प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की जाएगी. UP B.Ed Admit Card 2021 परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है.

UP B.Ed Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

Lucknow University की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध UP B.Ed Admit Card 2021 पर क्लिक करें.

वैकल्पिक रूप से दिए गए UP B.Ed Admit Card 2021 Direct Link पर क्लिक करें.

‘लॉगिन एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड’ पर क्लिक करें.

लॉगिन करने के लिए उम्मीदवार की यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.

UP B.Ed Admit Card 2021 देखें और डाउनलोड करें.

भविष्य के किसी भी संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड का एक प्रिंट लें.