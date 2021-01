UP B.Ed Entrance Exam 2021 Date: लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा B.Ed एंट्रेंस एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed Entrance Exam 2021) आयोजित की जाएगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार अप्रैल 2021 में UP B.Ed JEE 2021 आयोजित होने की संभावना है. परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अमिता बाजपेयी को सौंपी गई है. टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी किया गया है. Also Read - UP B.Ed JEE Result 2020 Declared: यूपी बीएड का रिजल्ट हुआ जारी, ये रहा चेक करने का Direct Link

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed Entrance Exam 2021) 15 अप्रैल, 2021 तक आयोजित होने की संभावना है. इसके अलावा, पंजीकरण प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो सकती है. B.Ed JEE 2021 का रिजल्ट 10 मई से 15 मई के बीच घोषित किए जाने की उम्मीद है और काउंसलिंग अगले सप्ताह जून तक समाप्त होने की संभावना है.

UP B.Ed Entrance Exam 2021 के लिए टेंटेटिव शेड्यूल Also Read - UP BEd JEE 2020 की परीक्षा कल होगी आयोजित, जानिए एग्जाम को लेकर क्या है व्यवस्था

UP B.Ed JEE 2021 की परीक्षा तिथि: 15 अप्रैल

UP B.Ed JEE 2021 के लिए रिजल्ट: 10 मई, 2021 – 15 मई, 2021

UP B.Ed JEE 2021 के लिए काउंसलिंग: जून लास्ट वीक तक

नोटिस में 15 जुलाई, 2021 से नए शैक्षणिक सत्र को शुरू की जा सकती है. इससे संबंंधित तमाम नोटिफिकेशन लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर उचित समय पर जारी की जाएगी. UP B.Ed 2020 को 2,44,701 सीटों के लिए आयोजित किया गया था. काउंसलिंग प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो गई थी. कुल 1,83,909 सीटों पर दाखिले लिए गए थे और शेष सभी बेकार थे. इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया की तारीख और कार्यक्रम जल्द ही घोषित होने की संभावना है.