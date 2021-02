UP B.Ed JEE 2021 Registration: लखनऊ विश्वविद्यालय (University of Lucknow) आज यानी 18 फरवरी गुरुवार से UP B.Ed JEE 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP B.Ed JEE 2021) के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, वे लखनऊ विश्वविद्यालय (University of Lucknow) की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर शाम 6 बजे के बाद से कर सकते हैं. इस परीक्षा (UP B.Ed JEE 2021) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 15 मार्च 2021 को समाप्त होगी. Also Read - UP B.Ed Entrance Exam 2021 Date: यूपी B.Ed JEE 2021 की परीक्षा इस महीने होगी आयोजित! टेंटेटिव शेड्यूल जारी, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा (UP B.Ed JEE 2021) के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के छात्रों के लिए 55 प्रतिशत अंक आवश्यक है. यूपी से बीएड (UP B.Ed JEE 2021) करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है. उम्मीदवार जो परीक्षा (UP B.Ed JEE 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सीधे इस लिंक https://www.lkouniv.ac.in/article/en/bed-2021 पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अप्लाई कर सकते हैं. Also Read - लखनऊ विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह: पीएम मोदी ने 100 साल के स्मारक सिक्के का अनावरण किया, डाक टिकट भी जारी

UP B.Ed JEE 2021 ऐसे करें आवेदन Also Read - लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध UP B.Ed JEE 2021 लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहाँ उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण करना होगा.

आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

फीस का भुगतान करें.

सबमिट पर क्लिक करें.

प्रस्तुत पृष्ठ डाउनलोड करें और उसी की एक हार्ड कॉपी रखें.

UP B.Ed JEE 2021 के लिए आवेदन शुल्क

नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य और ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 1500 रुपये और एससी / एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 750 / – रुपये का भुगतान करना होगा.

UP B.Ed JEE 2021 के लिए परीक्षा पैटर्न

यह परीक्षा 19 मई, 2021 को राज्य भर के 75 शहरों में आयोजित की जाएगी. प्रवेश परीक्षा में दो पेपर शामिल होंगे. इसमें पहले पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और दूसरे पेपर में सबजेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे. 200 अंकों के लिए कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे.