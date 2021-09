UP B.Ed JEE Counselling 2021 Date: लखनऊ यूनिवर्सिटी (Lucknow University) ने UP B.Ed JEE Counselling 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस काउंसलिंग (UP B.Ed JEE Counselling 2021) में शामिल होने वाले हैं, वे UP B.Ed JEE 2021 की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर शेड्यूल देख सकते हैं. पहले चरण के लिए काउंसलिंग (UP B.Ed JEE Counselling 2021) 17 सितंबर से शुरू होगी.Also Read - Lucknow University PG Entrance Exam 2021 Date: लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया PG एंट्रेंस एग्जाम का डेट, इस दिन शुरू होगी परीक्षा, जानें डिटेल

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://lkouniv.ac.in/site/writereaddata/siteContent/09-09-21/2021090 पर क्लिक करके भी अपना शेड्यूल (UP B.Ed JEE Counselling 2021) देख सकते हैं. प्रथम चरण की काउंसलिंग (UP B.Ed JEE Counselling 2021) रैंक 1 से रैंक 75,000 के लिए आयोजित की जाएगी. पंजीकरण (UP B.Ed JEE Counselling 2021) की शुरुआत तिथि 17 सितंबर है और अंतिम तिथि 20 सितंबर, 2021 है. चरण 2 काउंसलिंग पंजीकरण (UP B.Ed JEE Counselling 2021) 25 सितंबर से शुरू होगा और 28 सितंबर, 2021 को समाप्त होगा. चरण 2 काउंसलिंग रैंक 75001 से रैंक 200000 के लिए होगा.

चरण 3 की काउंसलिंग (UP B.Ed JEE Counselling 2021) रैंक 200001 से 350000 के लिए और चरण 4 350001 से अंत तक आयोजित की जाएगी. चरण 3 का काउंसलिंग (UP B.Ed JEE Counselling 2021) पंजीकरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 3 अक्टूबर, 2021 को समाप्त होगा और चरण 4 का काउंसलिंग (UP B.Ed JEE Counselling 2021) पंजीकरण 5 अक्टूबर से शुरू होगा और आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 8 अक्टूबर, 2021 को समाप्त होगा.

इस साल रिजल्ट घोषित होने में देरी के कारण काउंसलिंग (UP B.Ed JEE Counselling 2021) कार्यक्रम में देरी हुई है. काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. LU के प्रवक्ता दुर्गेश श्रीवास्तव ने कहा कि उम्मीदवारों को अपनी सीट तय होने के बाद सीधे आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा. कॉलेज की पसंद और अधिकतम छात्रों की वरीयता को समायोजित करने के लिए प्रक्रिया को तीन चरणों में नियोजित किया गया है. काउंसलिंग की फीस ₹750/- है और कॉलेज की एडवांस फीस ₹5000/- है.