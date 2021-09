UP B.Ed JEE Counselling 2021: लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) आज यानी 17 सितंबर से UP B.Ed JEE Counselling 2021 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा. 1 से 75000 तक के राज्य रैंक के उम्मीदवार काउंसलिंग राउंड (UP B.Ed JEE Counselling 2021) के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं. ऑनलाइन पंजीकरण (UP B.Ed JEE Counselling 2021) करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर, 2021 तक है.Also Read - UP B.Ed JEE Counselling 2021 Date: लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी किया UP B.Ed JEE 2021 का काउंसलिंग शेड्यूल, जानें इससे संबंधित तमाम डिटेल

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.lkouniv.ac.in/article/en/bed-counselling21 पर क्लिक करके भी काउंसलिंग (UP B.Ed JEE Counselling 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन (UP B.Ed JEE Counselling 2021) और च्वाइस फिलिंग 21 सितंबर से 23 सितंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी. सीट आवंटन 25 सितंबर को किया जाएगा और 26 से 28 सितंबर, 2021 तक फीस के भुगतान से सीटों की पुष्टि की जा सकती है. काउंसलिंग प्रक्रिया (UP B.Ed JEE Counselling 2021) के लिए खुद को पंजीकृत करना चाहते हैं, नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी कर सकते हैं.

UP B.Ed JEE Counselling 2021 ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं.

UP B.Ed JEE Counselling 2021 लिंक पर क्लिक करें और एक नया पेज खुलेगा.

काउंसलिंग लॉगिन लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन विवरण दर्ज करें.

आवेदन पत्र भरें

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

एक बार हो जाने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.

आपका पंजीकरण पूरा हो गया है.

पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसी की एक हार्ड कॉपी रखें.