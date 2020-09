UP B.Ed JEE Result 2020 Declared: उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020-22 (UP B.Ed JEE 2020 Exam) का रिजल्ट लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के कुलपति की मौजूदगी में जारी किए गए. अभ्यर्थी नतीजे लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) की वेबसाइट पर देख सकते हैं. प्रदेश समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेयी ने कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय को परिणाम सौंप दिए हैं. प्रो. अमिता ने बताया कि प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed JEE 2020 Exam) में कुल 4,31,904 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. Also Read - UP B.Ed JEE 2020 का रिजल्ट आज होगा घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

इसमें से 3,57,701 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. 74,203 अभ्यर्थी दोनों पालियों की परीक्षा में अनुपस्थित रहे. कुल पांच अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए. इनका परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया है. 9 अगस्त को यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed JEE 2020 Exam) प्रदेश के 73 जिलों के कुल 1089 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. राज्य सरकार ने परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी लविवि को दी थी. इस परीक्षा में करीब 83 फीसदी यानी लगभग 3.57 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसके माध्यम से बीएड (UP B.Ed JEE 2020) के लगभग 2 लाख सीटों पर नामांकन लिया जाएगा. इस साल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 फीसद सीट आरक्षित रहेंगे.

प्रवेश परीक्षा की दोनों पालियों में 3,56,946 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनका रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर जारी कर दिया गया है. ऑनलाइन ऑफ-कैम्पस काउंसिलिंग प्रक्रिया की संभावित तिथि एवं काउंसिलिंग संबंधित विवरण वेबसाइट पर जल्द ही जारी किया जाएगा. अभ्यर्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन उनके द्वारा मूल आवेदनपत्र में भरे गए विषय वर्ग के अनुसार किया जाएगा. किसी भी दशा में, किसी भी स्तर पर विषय-वर्ग परिवर्तन संभव नहीं होगा.