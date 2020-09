UP B.Ed JEE Result 2020: उत्तर प्रदेश बी एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 (UP B.Ed JEE 2020 Exam) का रिजल्ट आज यानी 5 सितंबर को किसी भी समय जारी किया जाएगा. खबरों के मुताबिक बी एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed JEE 2020 Exam) के स्टेट को-ऑर्डीनेटर अमिता बाजपेयी ने यह जानकारी दी. परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई थी. उन्होंने कहा कि उम्मीदवार लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. उम्मीदवारों को जल्द से जल्द काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में सूचित किया जाएगा. Also Read - UP BEd JEE 2020 की परीक्षा कल होगी आयोजित, जानिए एग्जाम को लेकर क्या है व्यवस्था

यूपी सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मोनिका एस गर्ग ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि COVID-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बावजूद यूपी के 73 जिलों में 1,089 परीक्षा केंद्रों पर बी एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed JEE Result 2020) के लिए कुल 3,57,696 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे. 9 अगस्त को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कुल 4,31,904 उम्मीदवार पंजीकृत थे. नया सत्र अक्टूबर-नवंबर 2020 में शुरू होने की संभावना है. उन्होंने कहा, "इस परीक्षा का आयोजन एक अनुभव रहा है. यह राज्य शासन की संवेदनशीलता और सावधानी दिखाता है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रुझान को COVID-19 समय के दौरान निर्धारित किया है. केंद्रों के चयन से लेकर निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करना और परीक्षा सही पर होना यह दूसरों के लिए अनुकरण करने का एक उदाहरण है."

उन्होंने कहा कि पिछले साल, परीक्षा केवल 15 जिलों में आयोजित की गई थी जिसमें एक जिले में 60 से 130 केंद्र थे. इस वर्ष कम से कम महामारी के इस दौर में पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दोहरे लक्ष्य थे. उम्मीदवारों द्वारा इंगित सभी जिलों में प्रवेश परीक्षा की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया था और जिलों की संख्या 73 हो गई थी. इसके अलावा, एक केंद्र पर एकत्र होने वाले उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के लिए एक केंद्र आवंटित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को आधा कर दिया गया था. इस प्रकार, केंद्रों की संख्या भी आनुपातिक रूप से बढ़ गई. यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया था कि लड़कियों और शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को उनकी पहली पसंद का जिला आवंटित किया गया था, जबकि अन्य उम्मीदवारों को उनकी पसंद के स्थान पर या उसके पास समायोजित किया गया था.

पूर्व में नामांकित विश्वविद्यालय द्वारा अन्य राज्य विश्वविद्यालयों की मदद से उच्च शिक्षा विभाग की नगण्य भूमिका के साथ बी.एड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी. इस वर्ष नामित विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ने COVID-19 से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के कारण विभाग की सहायता मांगी और विभाग ने आनाकानी किए बगैर परीक्षा आयोजित करने में सहयोग दिया.