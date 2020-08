UP BEd JEE 2020 Date: लखनऊ विश्वविद्यालय इस वर्ष 9 अगस्त को UP BEd JEE 2020 के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. LU ने हाल ही में परीक्षा की तारीखों के बारे में आधिकारिक वेबसाइट एक अधिसूचना जारी की है. शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है और परीक्षा इस बार 2 पालियों में आयोजित की जाएगी. Also Read - UP B.Ed. JEE 2020: लखनऊ विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर चेंज करने की दी अनुमति, यहां देखें डिटेल्स

इस साल UP BEd टेस्ट के लिए 4 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित होंगे. राज्य के 16 विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है. जारी नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि परीक्षा 73 जिलों में बने 19 नोडल केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इस बार किसी भी निजी कॉलेज को केंद्र नहीं बनाया गया है. उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए इस लिंक https://www.lkouniv.ac.in/site/writereaddata/siteContent/ पर क्लिक करके आधिकारिक नोटिस भी देख सकते हैं.

यह परीक्षा अप्रैल 2020 में आयोजित की जानी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया क्योंकि उस समय कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं होने दी गई थी. कोरोना माहामारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था. स्थिति सामान्य होने और परीक्षा आयोजित करने के लिए छात्रों को 3 महीने तक इंतजार करना पड़ा.

UP BEd JEE 2020 के लिए पेपर पैटर्न

UP BEd JEE 2020 में वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर पूछे जाते हैं. परीक्षा में दो पेपर होंगे. पेपर एक को सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा से दो भागों में विभाजित किया जाएगा. दोनों वर्गों में 50 प्रश्न होंगे. दूसरे पेपर में भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के दो भाग होंगे, जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर के विषयों से संबंधित होंगे. इस पेपर में दोनों भागों में 50 प्रश्न होंगे. परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को आगे चलकर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा. छात्र अधिक जानकारी के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर भी देख सकते हैं.