UP B.Ed JEE 2022 Counselling: महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय (Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University) द्वारा यूपी बीएड जेईई 2022 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन (UP B.Ed JEE 2022 Counselling) प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. अधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर रैंक 1 से 75,000 तक के उम्मीदवार पहले चरण के लिए रजिस्ट्रेसन शुरू कर दिए घए हैं. बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न कराई जाएगी. इस परीक्षा में केवल वे उम्मीदवार जिन्हें यपी बीएड 2022-24 मेरिट लिस्ट (UP B.Ed JEE 2022-24 Merit List) में रैंक आवंटित की गई है. वे ही इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र माने जाएंगे.Also Read - UP BEd JEE Counseling 2022: यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर से शुरू, इन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी

UP B.ED Counselling: डायरेक्ट लिंक

– https://cdn3.digialm.com/EForms/configuredHtml/1936/76624/login.html Also Read - UP BEd Result 2022: यूपी बीएड परीक्षा का रिजल्ट आज होगा जारी, यहां से चेक करें अपना स्कोर

UP B.Ed JEE 2022 Counselling: कैसे करें रजिस्ट्रेशन

– पहले अधिकारिक वेबसाइट cdn3.digialm.com पर जाएं.

– होमपेज पर यहां UP B.Ed JEE 2022 Counselling Registration के लिंक पर क्लिक करें.

– अब लॉगइन डिटेल्स भरें और रजिस्ट्रेशन करें.

– अब मांगी गई जानकारी को भरकर सबमिट करें.

– सभी प्रक्रिया पूरा करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के कंप्लीट कर सबमिट करें और आवेदन का प्रिंट जरूर निकाल लें. Also Read - UP BEd JEE 2022: 6 जुलाई को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा, जानें कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न और कब जारी होगा रिजल्ट, यहां देखें ताजा अपडेट्स

महत्वपूर्ण तिथियां

पहले चरण का रजिस्ट्रेशन- 30 सितंबर से 7 अक्टूबर 2022 तक

च्वाइस अलॉटमेंट- 8 अक्टूबर

अलॉटमेंट- 9 अक्टूबर

सीट कंफर्मेशन पेमेंट विंडो कब खुलेगा- 10-13 अक्टूबर 2022