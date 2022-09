UP BEd JEE Counseling 2022: महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय (एमजेपीआरयू) 30 सितंबर, 2022 को यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग 2022 के लिए चरण 1 पंजीकरण शुरू करेगा. यूपी बीएड काउंसलिंग चार चरणों में आयोजित की जाएगी. भाग लेने वाले कॉलेजों में बैचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग आयोजित (UP BEd JEE Counseling 2022 Date) की जाएगी.जिन उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है वे mjpru.ac.in पर जाकर आखिरी तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.Also Read - UP BEd Result 2022: यूपी बीएड परीक्षा का रिजल्ट आज होगा जारी, यहां से चेक करें अपना स्कोर

इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोविजनल अलॉटमेंट पत्र, यूपी बीएड जेईई आवेदन पत्र की कॉपी, स्कोरकार्ड, कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट, सभी शुल्क रसीदों की कॉपियां, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करने होंगे. Also Read - UP BEd JEE 2022: 6 जुलाई को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा, जानें कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न और कब जारी होगा रिजल्ट, यहां देखें ताजा अपडेट्स

इन प्रोसेस के जरिए करें आवेदन

यूपी बीएड जेईई परामर्श ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in जाएं.

आवेदकों को ऑनलाइन भुगतान विधि के माध्यम से पंजीकरण और एक एडवांस कॉलेज शुल्क का भुगतान करना होगा.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

उम्मीदवारों को अब पसंदीदा कॉलेज और कोर्सेस का चयन करना होगा.

पंजीकरण प्रक्रिया में अंतिम चरण वह है जहां उम्मीदवारों को अपनी पसंद और यूपी बीएड जेईई प्रवेश रैंक 2022 के आधार पर सीटों का चयन करना होगा. डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकृति शुल्क का भुगतान करने के बाद सीटों की पुष्टि की जा सकती है. उम्मीदवारों को ऑनलाइन भुगतान विधियों के माध्यम से 5,650 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा. यदि किसी उम्मीदवार को सीट अलॉट नहीं की जाती है, तो 5,000 रुपये का अग्रिम कॉलेज शुल्क संबंधित बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा. Also Read - उत्‍तर प्रदेश BEd JEE 2022 रजिस्‍ट्रेशन लेट फीस के साथ mjpru.ac.in पर शुरू