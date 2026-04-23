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UP Board 10th 12th Result Update : कुछ ही देर में जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट, यहां है डायरेक्ट लिंक

UP Board 10th 12th Result: यूपी बोर्ड की 10वीं, 12वीं परीक्षा का रिजल्ट छात्र आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर देख सकते हैं. इसके अलावा डिजिलॉकर (Digilocker) की वेबसाइट पर भी रिजल्ट देख सकते हैं.

Published date india.com Published: April 23, 2026 3:27 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
UP Board 10th 12th Result Direct Link
UP Board 10th 12th Result Direct Link

UP Board 10th 12th Result Link: यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कुछ ही समय में जारी हो जाएगा. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से शाम 4 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा. एक दिन पहले ही यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर इसका ऐलान किया गया था. जारी होने के बाद परीक्षार्थी अपना रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in और डिजिलॉकर (Digilocker) की वेबसाइट https://results.digilocker.gov.in/ पर भी देख सकते हैं.

कैसे चेक करेंगे यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट? (How to check UP Board 10th 12th Result?)

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.
  • इसके बाद रिजल्ट का लिंक ढूंढें या उस लिंक पर क्लिक करें जिस पर लिखा हो, ‘UP Board 10th, 12th Result डाउनलोड करें.’
  • फिर लॉगिन डिटेल्स डालें.
  • आपका UPMSP UP बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.
  • रिजल्ट के साथ-साथ बोर्ड की तरफ से टॉपर्स लिस्ट भी जारी की जाएगी.

कब हुई थी बोर्ड परीक्षा?

इस साल, बोर्ड ने UP बोर्ड कक्षा 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की थी. वहीं, कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा 18 फरवरी से 24 मार्च के बीच हुई थी.  इस साल, UP बोर्ड की परीक्षा में कुल 53,37,778 छात्र शामिल हुए हैं. UP बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे upresults.nic.inresults.upmsp.edu.in, upmsp.edu.in, Umang App  और DigiLocker पर देख सकते हैं.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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