UP Board Compartment Exam Admit Card 2020 Released: उत्तर प्रदेश मध्यम शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इंम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट परीक्षा (UP Board Compartment Exam) के लिए यूपी बोर्ड (UP Board) कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए के लिए एडमिट कार्ड (UP Board Compartment Exam Admit Card 2020) जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने कंपार्टमेंट / इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - UP Board Syllabus: यूपी बोर्ड ने सिलेबस को लेकर उठाया ये बड़ा कदम, कॉमर्स स्ट्रीम में शामिल किया NCERT पाठ्यक्रम

यूपी बोर्ड (UP Board) ने बहुप्रतीक्षित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इंप्रूवमेंट / कम्पार्टमेंट परीक्षाओं (UP Board Compartment Exam 2020) की तैयारी शुरू कर दी है. बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि परीक्षा की तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड ने सभी जिलों से परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं. बोर्ड ने 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए थे. कुल 33,344 छात्र जिनमें से हाई स्कूल की इंप्रूवमेंट/ कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए 15,839 और इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के लिए 17,505 छात्रों ने अप्लाई किए थे. Also Read - UP Board Compartment Exam 2020: यूपी बोर्ड इस दिन से आयोजित करेगी कंपार्टमेंट परीक्षा, एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले पढ़ें ये जरूरी बातें

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upmsp.edu.in/SearchAdmitCard.aspx पर क्लिक करके यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड (UP Board Compartment Exam Admit Card 2020 ) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - UPMSP Compartment/Improvement Exams 2020: यूपी बोर्ड ने जारी किया कंपार्टमेंटल, इंप्रूवमेंट परीक्षा का डेटशीट, यहां देखें पूरी शेड्यूल

UP Board Compartment Exam Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर इंप्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल और लॉगिन की दर्ज करें.

एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.