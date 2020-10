UP Board 10th,12th Compartmental Result 2020 Declared: उत्तर प्रदेश बोर्ड (UP Board) ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10 वीं और 12 वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट (UP Board 10th,12th Compartmental Result 2020) घोषित कर दिया है. उम्मीदवार जो यूपी बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा (UP Board 10th,12th Compartmental Exam 2020) में उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं. Also Read - School Reopening Latest News: यूपी में 80% पैरेंट्स बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल, पढ़ें पूरा सर्वे

आधिकारिक सूचना के अनुसार कक्षा 10वीं की इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए कुल 15639 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें से 14250 छात्र उपस्थित हुए और 14241 छात्र पास हुए, जिसका उत्तीर्ण प्रतिशत 99.94 है. हाई स्कूल इंप्रूवमेंट परीक्षा में छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.89 है जबकि लड़कों का 99.96 है. हाई स्कूल कम्पार्टमेंट परीक्षा (Compartmental Exam) में कुल 155 छात्र पंजीकृत थे, जिनमें से 121 छात्र उपस्थित हुए और उनमें से 113 ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसका उत्तीर्ण प्रतिशत 93.39 है.

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा (UP Board Intermediate Compartmental Exam 2020) में कुल 16884 में से 16051 पास हुए, जिसका उत्तीर्ण प्रतिशत 95.07 है. कुल 95.53% लड़कियों और 94.69% कक्षा 12 वीं की परीक्षा को पास किया है. इसके अलावा उम्मीदवार इन लिकों https://results.upmsp.edu.in/ResultHighSchool_Comp.aspx और http://results.upmsp.edu.in/ResultIntermediate_Comp.aspx की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

यूपी बोर्ड रिजल्ट नोटिस के अनुसार, “उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. उन्हें 31 अक्टूबर से पहले ई-मार्कशीट अपलोड करके कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने की सलाह दी जाती है.”