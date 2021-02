UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड (UP Board) आज यानी 3 फरवरी से कक्षा 12वीं (UP Board Intermediate Exam 2021) के UP Board Practical Exam 2021 आयोजित कर रहा है. यह परीक्षा 22 फरवरी तक दो चरणों में आयोजित की जाएगी. प्रैक्टिकल परीक्षा CCTV के निगरानी के तहत आयोजित की जाएगी. COVID-19 से संबंधित किसी भी प्रकार के रिस्क से बचने के लिए UP Board 12th Practical Exam 2021 का संचालन करते समय आवश्यक दिशा-निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन किया जाएगा. Also Read - UP Board 12th Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड इस दिन से शुरू करेगा इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम, परीक्षा में शामिल होने से पहले जानें ये खास बातें

पहले चरण में 3 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक, आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आज़मगढ़, देवीपाटन और बस्ती डिवीजनों में UP Board Intermediate Practical Exam 2021 आयोजित की जाएगी. वहीं दूसरे चरण में 13 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक UP Board Intermediate Practical Exam 2021 अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडलों में आयोजित की जाएगी. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों को लेकर कर रहा है ये बदलाव, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट

नियमित छात्रों के लिए आंतरिक परीक्षक आकलन करेगा और कुल अंकों के 50% अंक देगा और बाहरी परीक्षक यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा (UP Board Intermediate Practical Exam 2021) में कुल अंकों के 50% अंकों का आकलन करेगा. इसी तरह निजी छात्रों के लिए निजी उम्मीदवारों के लिए नामित स्कूल (परीक्षा केंद्र) कुल अंकों का 50% और बाहरी परीक्षक कुल अंकों का 50% तक अंक दे सकते हैं. UP Board Exam 2021 अप्रैल-मई 2021 में आयोजित होने की उम्मीद है. उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा कि कक्षा 10वीं, 12वीं के लिए परीक्षा की तारीख राज्य में आगामी पंचायत चुनाव की तारीखों पर निर्भर करेगी. Also Read - UP Board 12th Exam 2021 Date Sheet: यूपी बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट एग्जाम का डेटशीट, इस दिन से आयोजित होगी परीक्षा, जानें डिटेल

इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं में कुल 56,03,813 परीक्षा फॉर्म राज्य बोर्ड (UP Board) को प्राप्त हुए हैं. इसमें से कक्षा 12वीं के छात्रों द्वारा 29,94,312 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं और कक्षा 10वीं के छात्रों द्वारा 26,09,501 आवेदन जमा किए गए हैं. बोर्ड (UP Board) परीक्षाओं के लिए आवेदन विंडो 5 जनवरी, 2021 को बंद कर दी गई थी. पिछले साल से परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है. इस साल भी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 13,20,290 छात्राओं ने आवेदन किया है और कक्षा 10वीं परीक्षाओं के लिए 11,35,730 छात्राओं ने आवेदन किया है. कक्षा 12वीं के लिए कुल 16,74,022 लड़कों ने और कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के लिए 14,73,771 लड़कों ने आवेदन किया है.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने पहले ही जुलाई में UP Board Syllabus 2020-21 में 30% की कटौती कर दी है क्योंकि COVID-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र बाधित हुआ था. यूपी बोर्ड (UP Board) के अधिकांश स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं लेकिन कई स्कूल और छात्र अभी भी उच्च गति के इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसे संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण संघर्ष कर रहे हैं. इन कारणों की वजह से संभावना है कि कम हुए यूपी बोर्ड सिलेबस 2020-21 (UP Board Syllabus 2020-21) में और भी कमी आएगी.