UP Board 10th,12th Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड (UP Board) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च या अप्रैल में आयोजित होने की संभावना है. उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा (UP Board 10th,12th Exam 2021 Date) की तारीखों की घोषणा जल्द होने वाली है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अगले दो दिनों के भीतर परीक्षा की डेट शीट (UP Board Exam 2021 Date Sheet) जारी की जा सकती है और यूपी बोर्ड (UP Board Exam 2021) की परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य के 27,832 स्कूलों में से 22,000 से अधिक स्कूलों का चयन किया गया है.

बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021 Date) आयोजित करने के लिए चुने गए स्कूलों की जानकारी आने वाले दिनों में आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होने की संभावना है. राज्य सरकार ने कथित तौर पर निर्देशित किया है कि जिस स्कूल में जाने के लिए 10-फुट की सड़क नहीं हैं, उस स्कूल में परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि यूपी बोर्ड (UP Board) शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम में और भी कटौती कर सकता है. इससे पहले बोर्ड ने सिलेबस (UP Board Exam Syllabus) में 30% की कटौती की थी.

एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में राज्य शिक्षा बोर्ड (UP Board) ने कहा था कि COVID-19 के प्रकोप के कारण स्कूलों में पढ़ाई बाधित हुई है और जिसके कारण बोर्ड (UP Board Exam 2021) ने सिलेबस को 30% तक कम करने का निर्णय लिया था. इस बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी 5 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी है. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और परीक्षा शुल्क की जानकारी UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है.