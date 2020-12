UP Board 10th,12th Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड (UP Board) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं (UP Board 10th,12th Exam 2021) को नकल मुक्त बनाने के लिए नई परीक्षा केंद्र अलॉटमेंट नीति के अनुसार उन स्कूलों को केंद्र नहीं बनाया है जहां गंभीर अनियमितताएं हैं पिछले साल की परीक्षाओं के दौरान पता चला था. एचटी के रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि पहली बार स्कूलों के जिला निरीक्षकों (DIOS) से भी इस संबंध में सिफारिशें मांगी गई हैं और जिनकी रिपोर्ट को भी परीक्षा केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए स्कूलों को लेकर विचार किया जाएगा. इनमें आगजनी या हिंसा की घटनाएं शामिल हैं जो परीक्षाओं के दौरान हुई थी. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट इस महीने हो सकती है जारी, जानिए इसको लेकर क्या है लेटेस्ट जानकारी

बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे केंद्र जहां 2020 में परीक्षा केंद्रों के बाहर उत्तर प्रतियां लिखी गई थीं, उन्हें इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया. बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने से ऐसे स्कूलों को हटाने का निर्णय लिया जा सकता है, जिन्हें DIOS से प्रतिकूल रिपोर्ट मिलती है. बोर्ड के अधिकारियों ने साझा किया, "यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि 2021 में परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसे केंद्रों में पर्यावरण को अनुकूल या सुरक्षित नहीं माना जाता है." यूपी बोर्ड (UP Board) के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने 3 दिसंबर को अपने संबंधित जिलों में 2020 में परीक्षा के दौरान विसंगतियों की घटनाओं के बारे में स्कूलों के जिला निरीक्षक (DIOS) से रिपोर्ट मांगी थी.

शुक्ला ने रिपोर्ट में केंद्र और केंद्र कोड का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए DIOS को 15 दिसंबर तक भेजने के लिए कहा था. यह रिपोर्ट यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि क्या केंद्रों को यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी. स्कूल के कुछ अधिकारियों ने कहा कि यह कदम कई संस्थानों के साथ अच्छा नहीं हुआ है और बाद में विवाद हो सकता है. शिक्षक एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यूपी बोर्ड (UP Board) कई दशकों से राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) आयोजित कर रहा है.