UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date: राज्य में कोरोना बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने एक महीने पहले कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) को स्थगित कर दिया था और अधिकारियों द्वारा अभी तक तय नहीं किया गया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इन परीक्षाओं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) को रद्द कर दिया जाए. करियर 360.कॉम के अनुसार UPMSP के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने कहा, "अब तक कक्षा 10वीं (UP Board 10th Exam 2021) और कक्षा 12वीं (UP Board 12th Exam 2021) परीक्षाओं को रद्द करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. सरकार इस पर चर्चा और निर्णय करेगी. हालांकि परीक्षाएं (UP Board Exam 2021) एक महीने पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूलों को 15 मई तक बंद करने का निर्णय लिया गया. उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षकों को भी 20 मई तक घर से काम करने की अनुमति दी गई है. केंद्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द करने और कक्षा 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के फैसले के तुरंत बाद यूपी बोर्ड (UP Board) की परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं. कई राज्यों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और कक्षा 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दिया है.

उत्तर प्रदेश मध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) के लिए रिवाइज्ड डेटशीट (UP Board 10th, 12th Exam 2021 Revised Date Sheet) जारी कर दी गई थी, जिसके अनुसार परीक्षाएं (UP Board Exam 2021) 8 मई से 28 मई तक आयोजित की जानी थीं. शुरुआत में परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होनी थीं. लेकिन बोर्ड (UP Board) ने इसे स्थगित करने का फैसला किया था. UPMSP कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) के लिए कुल 56,03,813 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है. इसमें से कक्षा 12वीं (UP Board 12th Exam 2021) की परीक्षा के लिए 29,94,312 छात्रों ने और कक्षा 10वीं (UP Board 10th Exam 2021) परीक्षा के लिए 26,09,501 छात्रों ने आवेदन किया है.

यूपी बोर्ड की परीक्षा (UP Board Exam 2021) में पिछले साल से इस बार छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. कक्षा 12वीं (UP Board 12th Exam 2021) की परीक्षा में 13,20,290 लड़कियां और कक्षा 10वीं (UP Board 10th Exam 2021) की परीक्षा में 11,35,730 लड़कियों ने आवेदन किया है.