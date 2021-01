UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा कक्षा 10वीं, 12वीं (UP Board 10th,12th Exam 2021) के लिए प्री-बोर्ड की परीक्षा (UP Pre Board Exam 2021) आयोजित की जा रही है. यह परीक्षा 25 जनवरी तक आयोजित की जाएगी. इसके बाद कक्षा 10वीं, 12वीं की वार्षिक परीक्षा (UP Board Exam 2021) की डेटशीट (UP Board Exam 2021 Date Sheet) जारी होने की संभावना जताई जा रही है. प्री-बोर्ड की परीक्षा 15 जनवरी से शुरू हुई थी. लगभग 56 लाख छात्रों को प्री-बोर्ड परीक्षा (UP Pre Board Exam 2021) के लिए और फिर बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) के लिए उपस्थित होने की उम्मीद है. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: कल से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की शुरू हो रही है प्री-बोर्ड की परीक्षा, जानें इससे जुड़ी ये खास बातें

जिला स्कूल निरीक्षक के अनुसार विषयवार प्री-बोर्ड डेट शीट (UP Pre Board Exam Date Sheet) संबंधित स्कूलों द्वारा जारी की जाएगी. स्कूलों को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए 30 जनवरी, 2021 तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा करना होगा. मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी स्कूलों को जिला टॉपरों के नाम जिला स्कूल निरीक्षक कार्यालय को सौंपने होंगे. UP Board Exam 2021 अप्रैल-मई 2021 में आयोजित होने की उम्मीद है. उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा कि कक्षा 10वीं, 12वीं के लिए परीक्षा की तारीख राज्य में आगामी पंचायत चुनाव की तारीखों पर निर्भर करेगी.

इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं में कुल 56,03,813 परीक्षा फॉर्म राज्य बोर्ड (UP Board) को प्राप्त हुए हैं. इसमें से कक्षा 12वीं के छात्रों द्वारा 29,94,312 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं और कक्षा 10वीं के छात्रों द्वारा 26,09,501 आवेदन जमा किए गए हैं. बोर्ड (UP Board) परीक्षाओं के लिए आवेदन विंडो 5 जनवरी, 2021 को बंद कर दी गई थी. पिछले साल से परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है. इस साल भी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 13,20,290 छात्राओं ने आवेदन किया है और कक्षा 10वीं परीक्षाओं के लिए 11,35,730 छात्राओं ने आवेदन किया है. कक्षा 12वीं के लिए कुल 16,74,022 लड़कों ने और कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के लिए 14,73,771 लड़कों ने आवेदन किया है.