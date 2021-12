UP Board 10th 12th Exam 2022: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख है. यूपी बोर्ड ने इस साल रजिस्‍ट्रेशन की आखिरी तारीख चार बार बढाई है. इससे संबंधित नोटिफिकेशन यूपी बोर्ड (UP Board) की आधिकारिक वेबसाइट https://upmsp.edu.in पर उपलब्‍ध है. यूपी बोर्ड ने उन छात्रों को दोबारा फॉर्म भरने का मौका दिया है, जो कोविड-19 के दौरान बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रोमोट किए गए हैं. ऐसे छात्र बिना किसी शुल्‍क के बोर्ड परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं. अपने अंकों से नाखुश, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लगभग 28,000 छात्रों ने साल 2022 की यूपी बोर्ड परीक्षा में फिर से शामिल होने के लिए आवेदन किया है.Also Read - UP Board 10th 12th Exam 2022 date: कब होंगी यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षाएं, उपमुख्यमंत्री ने दिया जवाब

हालांकि इससे पहले भी यूपी बोर्ड ने अपने मार्क्‍स से असंतुष्‍ट छात्रों को परीक्षा देने का मौका दिया है. ऐसे छात्रों के लिये 18 सितंबर से 6 अक्‍टूबर 2021 तक मार्क्‍स इम्‍प्रूवमेंट एग्‍जाम का आयोजन किया गया था. Also Read - UP Board Exam 2022 Date: टल सकती है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, जानें क्या है कारण, कब होगी परीक्षा

8 नवंबर तक कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिये 8, 51,27,743 छात्रों ने रजिस्‍ट्रेशन कराया था, जबकि 9वीं और 11वीं के लिये 58,40,608 छात्रों ने रजिस्‍ट्रेशन कराया. यह स्पष्ट है कि कक्षा 9 और कक्षा 11 में लगभग 13,000 और 2022 की कक्षा 10-12 की परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 28,000 आवेदन बढ़े हैं. Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2021: यूपी बोर्ड की इंप्रूवमेंट परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे देखें अपना रिजल्ट

इसका मतलब यह भी है कि 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक हुई अंक सुधार परीक्षा में फेल हुए हाई स्कूल के 3,132 और इंटर के 7,690 छात्रों ने फिर से 2022 की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है. यूपी बोर्ड के सूत्रों के अनुसार फिर भी, 17,000 ऐसे छात्रों ने 2022 की कक्षा 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जो 31 जुलाई को घोषित परिणामों से असंतुष्ट थे, लेकिन अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सके.