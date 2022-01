UPMSP UP Board 10th, 12th Exam 2022 Date: उत्‍तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं छात्रों को परीक्षा की तारीख का इंतजार है. छात्रों को बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 20 मार्च 2022 से शुरू हो सकती है. हालांकि बोर्ड ने फिलहाल डेटशीट जारी नहीं की है, लेकिन यह माना जा रहा है कि राज्‍य में विधानसभा चुनाव समाप्‍त हो जाने के बाद बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा. उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 10 मार्च को समाप्‍त हो जाएंगे. बोर्ड परीक्षा विधान सभा चुनाव के बाद ही आयोजित किए जाएंगे. Also Read - UP Board Exams 2022: सिर्फ 15 दिन चलेगी यूपी बोर्ड परीक्षा, UPMSP ने जारी किया बडा अपडेट

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 20 मार्च से शुरू हो जाएगी. हालांकि यूपी बोर्ड इस बारे में जल्‍द ही आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर सकता है और साथ ही डेटशीट की जानकारी दे सकता है.

यूपी माध्‍यमिक शिक्षा परिषद जल्‍द ही इस पर फैसला ले सकता है. बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में हर साल लाखों की संख्‍या में छात्र शामिल होते हैं और इस साल भी इसमें 55 लाख से ज्‍यादा स्‍टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं.