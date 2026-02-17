Hindi Career Hindi

Up Board 10th 12th Exam Full Date 2026 Guidelines And Whats Allowed And Whats Not

UP Board Exam 10th, 12th 2026: यूपी बोर्ड एग्जाम की 10वीं, 12वीं की डेट शीट, परीक्षा के दौरान की सभी गाइडलाइन्स यहां करें चेक

उत्तर प्रदेश बोर्ड की क्लास 10 और 12 की 2026 की परीक्षाएं बुधवार, 18 फरवरी से शुरू होंगी और 12 मार्च, 2026 तक चलेंगी. परीक्षाएं पूरे राज्य में पेन-एंड-पेपर मोड में होंगी. सुबह का सेशन सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक चलेगा, जबकि दोपहर का सेशन दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा. क्लास 10 और 12 दोनों के लिए पहली परीक्षा हिंदी की है.

चेक कीजिए पूरी डेटशीट

यूपी बोर्ड के 10वीं,12वीं के पेपर 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं. UPMSP की तरफ से जारी की गई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डेटशीट के मुताबिक बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक चलेंगे. फरवरी में ही UP बोर्ड क्लास 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. जानिए एग्जाम की फुल डेटशीट, गाइडलाइन्स, एडमिट कार्ड के बारे में और क्या ले जाना प्रतिबंध है और किसकी इजाजत है.

10th के लिए कुल 27,50,843 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, 12th के लिए 24,79,341 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं. UP बोर्ड परीक्षा 2026 में क्वालिफाई करने के लिए, स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट के साथ-साथ कुल मिलाकर कम से कम 33 परसेंट मार्क्स लाने होंगे. जानिए एग्जाम के दिनों में फॉलो करने वाले इंस्ट्रक्शन.

UP बोर्ड एग्जाम 2026 इंस्ट्रक्शन

– कैंडिडेट्स को एग्जाम शुरू होने से एक घंटा पहले सेंटर में एंट्री दी जाएगी. सेंटर पर टाइम पर पहुंचें. UP बोर्ड एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले मेन गेट बंद कर दिया जाएगा.

–एग्जाम सेंटर में एंट्री के समय कैंडिडेट्स सिर्फ ऑथराइज्ड चीजें जैसे वैलिड एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ही ले जाएं. कोई भी अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट, डिवाइस या गैजेट अलाउड नहीं होंगे.

–अपना UP बोर्ड क्लास 12 का एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर पर ले जाएं, जो एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं लाएगा उसे एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी.

–एग्जाम हॉल में किताब, लिखा हुआ मैटीरियल या रफ पेपर न लाएं.

–आंसर शीट में जवाब सिर्फ नीले और काले पेन से ही लिखने होंगे.

UP Board 2026 10th FULL Date Sheet

18 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- हिंदी

2:00 से 5:15- प्रैक्टिकल हिंदी

19 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- कंप्यूटर

2:00 से 5:15- सिलाई

20 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- सोशल साइंस

2:00 से 5:15-

21 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- होम साइंस (सिर्फ लड़कियों के लिए)

23 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- इंग्लिश

2:00 से 5:15- इंफॉर्मेटिक्स, स्पोर्ट्स साइंस, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म और ट्रैवल, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस की नींव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मोबाइल रिपेयर, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, रिटेल ट्रेनिंग (रिटेल बिजनेस)

24 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- NCC

2:00 से 5:15- ह्यूमन साइंस

25 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- साइंस

26 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- गुजराती, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, असमिया, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मराठी, ओडिया, तेलुगु, तमिल, और संताली

27 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- मैथमेटिक्स

28 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- संस्कृत

2:00 से 5:15- म्यूजिक (वोकल)

2:00 से 5:15- म्यूजिक (इंस्ट्रूमेंटल)

7 मार्च, 2026

8:30 से 11:45- कॉमर्स

9 मार्च, 2026

8:30 से 11:45- उर्दू

10 मार्च, 2026

8:30 से 11:45- पेंटिंग या आर्ट ऑफ़ ड्रॉइंग

11 मार्च, 2026

8:30 से 11:45- म्यूज़िक सिंगिंग

2:00 से 5:15- पाली, अरबी, फ़ारसी

12 मार्च, 2026

8:30 से 11:45- एग्रीकल्चर

18 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45 जनरल हिंदी

2:00 से 5:15 हिंदी

19 फरवरी, 2026

8:30 से 11:45- सिलाई, क्राफ्ट, फल और फ़ूड प्रिज़र्वेशन, कुकरी, गारमेंट मेकिंग और दूसरे

2:00 PM – 5:15 PM- होम साइंस

02/20/2026

8:30 AM – 11:45 AM- एग्रीकल्चर (पार्ट 1 – थ्योरी)

2:00 PM – 5:15 PM- साइकोलॉजी

02/21/2026

8:30 AM – 11:45 AM- वोकेशनल सब्जेक्ट – कंप्यूटर साइंस, ऑफिस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, टूरिज्म, जर्नलिज़्म, लाइब्रेरी साइंस, वगैरह.

2:00 PM – 5:15 PM- हिस्ट्री

02/23/2026

8:30 AM – 11:45 AM- संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फ़ारसी, अरबी, पाली, प्राकृत, नेपाली

2:00 PM – 5:15 PM- फ़िज़िक्स

02/24/2026

8:30 AM – 11:45 AM- एग्रीकल्चर साइंस (पार्ट 1 – थ्योरी)

2:00 PM – 5:15 PM- एग्रीकल्चर साइंस (पार्ट 2 – प्रैक्टिकल)

02/25/2026

8:30 AM – 11:45 AM- इकोनॉमिक्स

2:00 PM – 5:15 PM- जियोग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी

02/26/2026

8:30 AM – 11:45 AM- फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी

2:00 PM – 5:15 PM- एग्रीकल्चर साइंस (पार्ट 2 – प्रैक्टिकल)

02/27/2026

8:30 AM – 11:45 AM- फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस

2:00 PM – शाम 5:15 बजे- फिजिकल साइंस

02/28/2026

सुबह 8:30 बजे – 11:45 बजे- एग्रीकल्चर (पार्ट 2 – वोकेशनल स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल)

03/07/2026

सुबह 8:30 बजे – 11:45 बजे- फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथेमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, ड्राइंग, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप

दोपहर 2:00 बजे – शाम 5:15 बजे- पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स

03/09/2026

सुबह 8:30 बजे – 11:45 बजे – इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, मैथिली, मगही, भोजपुरी, संस्कृत, अरबी, फारसी, पाली, प्राकृत, नेपाली

03/10/2026

सुबह 8:30 बजे – 11:45 बजे- एग्रीकल्चरल साइंस – क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, डेयरी और एनिमल हसबैंड्री, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, सॉइल साइंस (पार्ट 1 – थ्योरी)

2:00 PM – 5:15 PM- एग्रीकल्चरल साइंस प्रैक्टिकल (पार्ट 2)

03/11/2026

8:30 AM – 11:45 AM- वोकेशनल सब्जेक्ट – बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, रिटेल मैनेजमेंट, टूरिज्म, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैशन डिज़ाइन, ब्यूटी और वेलनेस,

03/11/2026

2:00 PM – 5:15 PM- म्यूज़िक (वोकल/इंस्ट्रूमेंटल/डांस)

03/12/2026

8:30 AM – 11:45 AM- कंप्यूटर साइंस

2:00 PM – 5:15 PM- एनवायर्नमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज़, सेरीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रिजर्वेशन, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन, प्लंबिंग, वेल्डिंग, प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग