UP Board 10th, 12th Exam Result 2021: यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने फॉर्मूला जारी किया है कि कक्षा 12वीं और 10वीं (UP Board 10th, 12th Exam Result 2021) के छात्रों को कैसे अंक दिए जाएंगे. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कक्षा 12वीं (UP Board 12th Exam Result 2021) के अंक कक्षा 10वीं और 11वीं में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे. यदि कक्षा 11वीं के अंक उपलब्ध नहीं हैं, तो प्री-बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा.

शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा कि कक्षा 12वीं के नियमित और निजी छात्र जिनके कक्षा 10वीं और 11वीं के अंक उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे छात्रों को केवल पास प्रमाण पत्र के साथ पदोन्नत किया जाएगा. इसी तरह कक्षा 10वीं (UP Board 10th Exam 2021) के लिए अंतिम अंक उनके कक्षा 9वीं के अंकों के औसत और कक्षा 10वीं (UP Board 10th Exam 2021) के प्री-बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे. कक्षा 10वीं (UP Board 10th Exam 2021) के वे छात्र जिनके प्री-बोर्ड और कक्षा 9वीं के अंक उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें केवल पास सर्टिफिकेट के साथ पदोन्नत किया जाएगा.

वर्ष 2021 के कक्षा 10वीं और 12वीं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) के छात्रों को भी अपने स्कोर में सुधार करने के लिए अगली इंटरमीडिएट परीक्षा (UP Board Intermediate Exam 2021) में किसी एक विषय या सभी विषयों की परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी यदि वे ऐसा करना चाहते हैं. शर्मा ने कहा, "पहली बार, दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) दोनों की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं करेगा."

उन्होंने कहा कि कुल 29.94 लाख हाई स्कूल के छात्र और 26.10 लाख इंटरमीडिएट (UP Board 12th Exam 2021) के छात्र परीक्षा रद्द करने के निर्णय से लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि जबकि परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं थीं, शिक्षकों और छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रद्द कर दिया गया था. शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा था कि कोविड -19 को देखते हुए यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने पहले ही पाठ्यक्रम में 30% की कमी कर दी थी. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शनिवार (29 मई) को बोर्ड की हाई स्कूल (कक्षा 10) की परीक्षाओं को कोविड -19 की स्थिति के मद्देनजर रद्द कर दिया था.