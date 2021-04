UP Board 10th 12th Exam Updates: उत्तर प्रदेश में इसी महीने होने वाले पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav) की तैयारियां जोरों पर है. यूपी में पंचायत चुनाव चार चरणों में 15 से 29 अप्रैल के बीच होने हैं. राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Secondary Education Board Examinations) की 10वीं और 12वीं परीक्षा (UP Board 10th 12th Exam 2021) की तारीखें आगे बढ़ सकती हैं. पंयाचत चुनाव की वजह से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा मई के दूसरे हफ्ते में खिसक सकती है. Also Read - UP Board Exam Date 2021 Update: हाईकोर्ट का निर्देश- 10वीं, 12वीं के सभी बच्चों का हो कोरोना टेस्ट, क्या बदलेगी परीक्षा की तारीख?

मालूम हो कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 24 अप्रैल से होनी है. Times of India की रिपोर्ट के अनुसार, अगले कुछ दिनों में परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो सकता है. बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा का आयोजन 8 मई से 30 मई के बीच कराया जा सकता है.

यूपी बोर्ड (UP Board Exam) की परीक्षा में इस साल करीब 56 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे. इनमें 29.0 लाख 10वीं की परीक्षा देंगे वहीं, 26 लाख 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे. अगर यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ तो इसके डेट्स CBSE और ICSE/ISC बोर्ड की परीक्षा से मेल खा सकते हैं. ICSE की 10वीं और ISC की 12वीं परीक्षा 4 मई से 14 जून तक चलेगी.

उधर, यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में आयोजित किये जाएंगे. पंचायत चुनाव का पहला चरण 15, दूसरा 19, तीसरा 26 और चौथा चरण 29 को है. वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी.

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव की तारीखों को देखते हुए यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ानी होगी. उन्होंने कहा कि यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPSEB) को परीक्षा आयोजित करवाने में मुश्किल होगी, क्योंकि शिक्षक चुनाव ड्यूटी में लगे होंगे और बहुत सारे कॉलेजों को मतदान केंद्र बनाया गया है.