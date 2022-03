UP 10th 12th Board Exams 2022: उत्‍तर प्रदेश बोर्ड (UP Board) के करीब 7.8 लाख 10वीं और 12वीं के छात्रों ने परीक्षा (UP Board Class 10 and 12 examinations) के चौथे दिन परीक्षा छोड दी है. उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), जिसे हम यूपी बोर्ड (UP Board) के नाम से भी जानते हैं, उसकी परीक्षा सोमवार को 2.9 लाख कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों (UP class 10 and 12 students) ने छोड दी. आज चौथे दिन परीक्षा बीच में ही छोडने वाले छात्रों की संख्‍या 7.8 लाख तक पहुंच गई है. Also Read - UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा कल से शुरू, पहले दिन होगा हिन्‍दी का पेपर

साल 2020 में 4.8 लाख और साल 2019 में 6.5 लाख छात्रों ने परीक्षा बीच में छोडी थी. बता दें कि कोविड-19 के कारण साल 2021 में परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था. साल 2013 में 5.6 लाख ने परीक्षा (UPMSP exams) छोड दी थी. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board exams 2022) 24 मार्च को शुरू हुई है.

बीच में परीक्षा क्‍यों छोड रहे छात्र :

पिछले दस वर्षों में पहली बार इतनी बडी तादाद में छात्र परीक्षा छोड रहे हैं. दरअसल, इसकी एक बडी वजह कोविड-19 का प्रभाव है. एक्‍सपर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण छात्रों ने ऑनलाइन पढाई की और स्‍कूल में नहीं आ सके. ऐसे में घर में ना तो उन्‍होंने परीक्षा की ठीक तरह से तैयारी की और ना ही वह ऑफलाइन परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर पाए. वहीं प्रशासनिक अध‍िकारियों का कहना है कि कडी निगरानी के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board exam 2022) का आयोजन हो रहा है. ऐसे में छात्रों को चीटिंग का मौका नहीं मिल पा रहा. इसलिए ऐसे छात्र परीक्षा बीच में छोड दे रहे हैं.