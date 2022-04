UP Board 10th 12th Practical Exams 2022: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद, UPMSP के इंटर और मैट्र‍िक छात्रों के लिए आज से प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षाएं (UP Board 10th 12th Practical Exams 2022) आज 20 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही हैं. यूपी बोर्ड प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षाएं (UP Board Practical exams) दो फेज में होंगी. पहला चरण आज शुरू होगा. Also Read - UP Board exam 2022: यूपी बोर्ड इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा कल से शुरू, जान लें ये जरूरी बात

यूपी बोर्ड की प्रैक्‍टिकल परीक्षा (UP Board 10th 12th Practical Exams 2022) ऑफलाइन मोड में होंगी और यह होम सेंटर पर नहीं हो रही हैं इस बार. UPMSP छात्रों को कोविड नियमों का पालन करना होगा. यूपी बोर्ड प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षाएं (UP Board Practical exams) से संबंधित गाइडलाइन्‍स यहां नीचे देखें:

UP Board 10th 12th Practical Exams 2022: इन बातों का रखें ध्‍यान

1. सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले स्‍कूल पर‍िसर में पहुंच जाएं.

2. प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा के लिए भी एडमिट कार्ड (UP Board admit card) अन‍िवार्य है.

3. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नकल की कोशिश ना करें, अन्‍यथा सख्‍त कार्रवाई होगी.

4. इलेक्‍ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट आदि परीक्षा में नहीं ला सकते. इसलिए अपने साथ ऐसी कोई वस्‍तु ना रखें.

5. मास्‍क और सैनिटाइजर जरूर रखें अपने साथ.