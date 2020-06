UP Board Result 2020 latest Update: उत्तर प्रदेश के उन परीक्षार्थियों का अब इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है जिन्होंने इस बार दसवीं और बारहवीं की परीक्षा दी थी और वे परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh) इस सप्ताह 10th और 12th की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर देगा. यूपी बोर्ड 27 जून 2020 को इस वर्ष हुईं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा. छात्र अपना रिजल्ट upmsp.edu.in, upresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2020 Latest News: यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन हुआ पूरा, जानिए रिजल्ट जारी होने का डेट और टाइम

जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी अब उन्हें सिर्फ पांच दिन और इंतजार करना है. बोर्ड शनिवार को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर रिजल्ट जारी करेगा. राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा पहले ही इस बात की जानकारी दे चुके हैं. बता दें कि दसवीं और बारहवीं दोनों का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा. यूपी बोर्ड पहले अप्रैल में परीक्षापरिणाम जारी करने का प्लान बना रहा था लेकिन कोरोनावायरस और लॉकडाउन के कारण इसमें देर हो गई.

इस बार छात्रों को मार्कशीट में भी बदलाव देखने को मिलेगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अब दसवीं और बारहवीं की मार्क्सशीट पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छात्रों के नाम लिखा होगा और स्कूल के अलावा छात्र की अन्य डिटेल्स भी शामिल की जाएंगी.

बता दें दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षाओं की कांपियों का मूल्यांक जून के पहले सप्ताह में ही समाप्त हो गया था. शिक्षा मंत्री ने कहा कि मूल्यांकन कार्य में कुछ देर जूरूर हुआ लेकिन हमने विपरीत परीस्थितियों में भी जल्दी से जल्दी इसे खत्म करने की कोशिश की. यूपी बोर्ड 10 वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2020 से 3 मार्च 2020 तक आयोजित की गई थीं जबकि कक्षा 12 वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 6 मार्च 2020 तक आयोजित की गई थीं.