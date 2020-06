UP Board 10th, 12th Result 2020: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसे आमतौर पर यूपी बोर्ड के रूप में जाना जाता है, इस बार अपने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट 2020 के परीक्षार्थियों के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-मार्कशीट जारी कर सकता है. यह 99 वर्षीय बोर्ड में ऐसा पहली बार होगा. आधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद यूपी बोर्ड कोविड-19 के कारण आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से छात्रों के लिए सचिव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ मार्कशीट उपलब्ध कराने के लिए कमर कस रहा है. छात्रों को ऑनलाइन जारी की गई मार्कशीट आगे की कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए वैध होगा. बाद में स्थिति सामान्य होने और अनुमति मिलने के बाद बोर्ड ने अपने स्कूलों के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध मार्कशीट की हार्डकॉपी बनाने की योजना बनाई है. Also Read - UP Board 10th,12th Exam Toppers List: यूपी बोर्ड शनिवार को जारी करेगा रिजल्ट, जानिए तीन सालों के टॉपर्स के बारे में

यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने कहा कि छात्रों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित मार्कशीट जारी करने के विकल्प पर चर्चा की जा रही है और इसकी व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है. हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है. यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का रिजल्ट 27 जून को दोपहर 12:30 बजे घोषित करने के लिए बिल्कुल तैयार है. यह योजना यूपी बोर्ड सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट अपलोड करने के साथ-साथ बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित छात्रों की तस्वीर भी पोस्ट करेगी, जो अपने स्कूल के प्राचार्यों के माध्यम से दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद छात्रों को उन्हें प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए रिजल्ट जारी करते हैं.

वे तब तक सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग कर पाएंगे जब तक कि मार्कशीट की हार्डकॉपी उनके लिए उपलब्ध नहीं हो जाती. अधिकारी ने बताया, हालांकि, मार्कशीट अपलोड करने में एक-दो दिन लग सकते हैं. ये डिजिटली हस्ताक्षरित मार्कशीट उन छात्रों से अलग होंगी, जो अब तक रिजल्टों की घोषणा के बाद वेबसाइट पोस्ट से डाउनलोड करते थे क्योंकि उनके पास यूपी बोर्ड सचिव के आधिकारिक हस्ताक्षर की कमी थी और परिणामस्वरूप उनके पास कोई कानूनी स्टैंड नहीं था. हालाँकि, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित लोग प्रवेश के साथ ही नौकरी के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से मान्य होंगे.

उन्होंने कहा कि यह महसूस करते हुए कि प्रवेश के लिए मार्कशीट की जरूरत इंटरमीडिएट पास-आउट के लिए होगी, नौकरियों के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उनकी मार्कशीट पहले अपलोड की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि छात्रों के संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपलों के माध्यम से इन डिजिटल हस्ताक्षरित मार्कशीट जारी करने का कारण जिम्मेदारी तय करना है. तत्पश्चात संबंधित प्राचार्य इन डिजिटल हस्ताक्षरित मार्कशीट के वितरण को सुनिश्चित करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को साझा किया जा सके.

यूपी बोर्ड के इस नए कदम से Covid-19 जैसे महामारी के समय में मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र मुद्रित करने और वितरण के लिए संबंधित स्कूलों को प्रदान करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मिल जाएगी. इससे पहले बोर्ड परीक्षार्थी अपने स्कूलों के माध्यम से रिजल्ट घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अपनी मार्कशीट और प्रमाणपत्रों की हार्डकॉपी प्राप्त करते थे.