UP Board 10th, 12th Result 2021 Date: लाखों छात्रों के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021 ) जल्द ही जारी कर सकता है. संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट अगले सप्ताह यानी सोमवार को जारी की जा सकती है. उत्तर प्रदेश माध्मिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) घोषित किया जाएगा. यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को यूपी बोर्ड परीक्षा रद्द होने के कारण रोल नंबर आवंटित नहीं किए गए थे. UP Board 10th, 12th Result 2021 चेक करने के लिए छात्रों को नामांकन या पंजीकरण संख्या की मदद से बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर लॉग इन करना होगा.Also Read - UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें इसको लेकर क्या है तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते तक घोषित किए जा सकते हैं. हालांकि यूपी बोर्ड के रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 31 जुलाई तक कक्षा 12वीं के रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) जारी करने का निर्देश दिया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के लिए मूल्यांकन योजनाएं पहले ही जारी कर दी है. जिन छात्रों की परीक्षा पहले रद्द कर दी गई थी. UP Board 10th, 12th Result 2021 upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर घोषित किया जाएगा. Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2021 Date: यूपी बोर्ड अगले हफ्ते जारी कर सकता है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट, ये है लेटेस्ट जानकारी

इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए 56,03,813 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. इनमें 29,94,312 कक्षा 12वीं के छात्र और 26,09,501 कक्षा 10वीं के छात्र शामिल हैं. अब उनका मूल्यांकन वैकल्पिक मूल्यांकन योजनाओं के साथ किया जाएगा. पिछले वर्षों के रुझानों के अनुसार, UP Board 10th, 12th Exam 2021 का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) एक ही दिन घोषित किया जाएगा. छात्र स्कोर देखने के लिए अपने क्रेडेंशियल के साथ रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं. Also Read - UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021: कब आएगा रिजल्ट, कैसे करें चेक, यहां जानिए हर अपडेट

UP Board 10th, 12th Result 2021 ऐसे करें चेक

UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘U. P. Board Intermediate (Class XII) Examination – 2021 Results’ or ‘U. P. Board High School (Class X) Examination – 2021 Results’ लिखा हो.

अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

अगले पेज पर रिजल्ट सबमिट करें और चेक करें.