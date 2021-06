UP Board 10th, 12th Result 2021 Date: यूपी के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने बुधवार को कहा है कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) और मार्कशीट जुलाई में घोषित की जानी चाहिए. उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में पारदर्शी तरीके से प्रवेश शुरू करने को कहा है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 20 जून को यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को अंक देने का फॉर्मूला (UP Board 10th, 12th Result 2021) पेश किया है. इससे पहले राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कोविड-19 के कारण परीक्षा रद्द कर दी थी. Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2021: जल्द जारी हो सकता है बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, जानिए क्या है बोर्ड की तैयारी

इंटरमीडिएट (UP Board 12th Result 2021) के छात्रों के लिए बोर्ड (UP Board) कक्षा 10वीं में प्राप्त 50%, फिर कक्षा 11 में 40% और कक्षा 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त शेष 10% पर विचार करेगा. इसी तरह हाई स्कूल (UP Board 10th, 12th Result 2021) में 50% अंकों की गणना कक्षा 9वीं में प्राप्त कुल अंकों और कक्षा 10वीं प्री-बोर्ड में प्राप्त अंकों के 50% के आधार पर की जाएगी. दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आयोजित यूपी बोर्ड (UP Board) हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए कुल 56,04,628 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. हाई स्कूल परीक्षा के लिए 29,94,312 उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था, जिनमें से 29,74,487 (99.34%) नियमित छात्र थे और 19,825 निजी उम्मीदवारों के रूप में नामांकित थे. इसी तरह इंटरमीडिएट (कक्षा 12) में 26,10,316 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इसमें से 25,17,658 नियमित थे और 92,658 निजी छात्र थे.

शर्मा (Dinesh Sharma) ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधान भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को कार्य आवंटित किया जाए. बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद द्विवेदी ने भी भाग लिया. शर्मा ने अधिकारियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए 28 जून तक स्थानांतरण पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है. मंत्री ने संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में नीति बनाने को कहा है. बैठक में अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) मोनिका एस गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) सुभाष चंद्र शर्मा, सचिव (बेसिक शिक्षा) रणवीर प्रसाद, महानिदेशक (बेसिक शिक्षा) विजय किरण आनंद और अन्य शामिल रहे.