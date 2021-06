UP Board 10th, 12th Result 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जुलाई में कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) जारी करने की उम्मीद है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को राज्य शिक्षा बोर्डों को कक्षा 12वीं की मूल्यांकन योजनाएं तैयार करने और 31 जुलाई तक रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) जारी करने का निर्देश दिया है. UPMSP ने कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के छात्रों के लिए मूल्यांकन मानदंड की घोषणा पहले ही कर दी है. Also Read - Board Exam Result 2021: यूपी बोर्ड से लेकर राजस्थान ने जारी किया रिजल्ट डेट, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, देखें कौन-कौन से बोर्ड इस लिस्ट में हैं शामिल

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने पहले बोर्ड को जुलाई में मार्कशीट जारी करने का निर्देश दिया था. आमतौर पर UPMSP कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) एक ही दिन upresults.nic.in पर घोषित करता है. अंकों की जांच के लिए छात्रों को अपनी क्रेडेंशियल साथ रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. पिछले साल रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result) 27 जून को घोषित किए गए थे. बोर्ड 2020 में परीक्षा आयोजित करने में सक्षम था, लेकिन कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी हुई थी.

दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आयोजित यूपी बोर्ड (UP Board) हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए कुल 56,04,628 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. हाई स्कूल परीक्षा के लिए 29,94,312 उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था, जिनमें से 29,74,487 (99.34%) नियमित छात्र थे और 19,825 निजी उम्मीदवारों के रूप में नामांकित थे. इसी तरह इंटरमीडिएट (कक्षा 12) में 26,10,316 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इसमें से 25,17,658 नियमित थे और 92,658 निजी छात्र थे.

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) कक्षा 9वीं में प्राप्त अंकों को 50 प्रतिशत और कक्षा 10वीं में प्राप्त अंकों को 50 प्रतिशत वेटेज देकर तैयार किया जाएगा. कक्षा 12वीं के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट को 50 प्रतिशत, कक्षा 11 वीं के रिजल्ट का 40 प्रतिशत और कक्षा 12वीं के प्री-बोर्ड रिजल्ट का 10 प्रतिशत वेटेज देकर रिजल्ट (UP Board 12th Result 2021) तैयार करेगा.