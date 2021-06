UP Board 10th, 12th Result 2021, No Merit List This Year, Guidelines Soon: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस साल की 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट के बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही गाइडलाइन्स जारी करेगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस साल कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी. सीएम ने कहा कि परीक्षा नहीं होने की वजह से मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी. Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2021: UPMSP जल्द जारी करेगा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट, जानें ये लेटेस्ट जानकारी

इस साल कोरोना की वजह से प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी. अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिजल्ट को लेकर एक गाइडलाइन तैयार कर रहा है. इसी गाइडलाइन के आधार पर बच्चों के रिजल्ट तैयार किए जाएंगे. Also Read - उत्तर प्रदेश में रिकवरी दर 94 प्रतिशत से अधिक: सीएम योगी

सीएम योगी ने इस बारे में रविवार को एक ट्वीट कर जानकारी दी. इससे साथ ही सीएम ने कहा कि जो छात्र गाइडलाइन के अनुसार मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें. परीक्षा में बैठने का विकल्प 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड के छात्रों को दिया जाएगा. Also Read - UP: CM योगी का निर्देश, शवों को बहाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस नदियों में करे गश्त

ऐसे छात्रों के लिए परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी. इसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करेगा.

सीएम ने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा विभाग छात्रों के प्रोमोशन के बारे में फैसला लेगा. दरअसल, राज्य सरकार की ओर से 12वीं की परीक्षा रद्द कर देने के बाद छात्रों का मूल्यांकन अब 10वीं और 11वीं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.