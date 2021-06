UP Board 10th, 12th Result 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने राज्य में COVID-19 महामारी के हालात को देखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) रद्द कर दी है. अब रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड (UP Board) से इस सप्ताह तक छात्रों को मार्किंग करने के लिए मूल्यांकन मानदंड जारी करने की उम्मीद है. इसके तुरंत बाद ही रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) भी जारी करने की संभावना है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा, ”हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की मूल्यांकन नीति का इंतजार नहीं करेंगे. यूपी बोर्ड का पैटर्न CBSE से अलग है. इसको लेकर अंतिम रूप दिया गया और यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) जारी करेगा.” Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2021: नहीं बनेगी मेरिट लिस्ट, ऐसे तैयार होगा रिजल्ट

यूपी सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं (UP Board 10th, 12th Result 2021) की मार्किंग योजना तैयार करने के लिए अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है. 7 जून को शुक्ला ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अंकन योजना (UP Board 10th, 12th Result 2021) के संबंध में अपने सुझावों पर चर्चा करने के लिए सरकारी अधिकारियों, गैर-सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के प्राचार्यों और अभिभावक संघों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की है. रिपोर्टों के अनुसार बोर्ड अपने प्री-बोर्ड और कक्षा 11वीं के अर्ध-वार्षिक और वार्षिक परीक्षा प्रदर्शन के आधार पर कक्षा 12वीं के लिए मार्किंग करने की संभावना है. कक्षा 10वीं के लिए प्री-बोर्ड और कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा प्रदर्शन के रिजल्टों (UP Board 10th, 12th Result 2021) पर विचार किया जाएगा.

UPMSP कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) मूल्यांकन मानदंड की घोषणा के तुरंत बाद जारी होने की उम्मीद है. इस साल राज्य सरकार ने यूपी बोर्ड से मेरिट लिस्ट (UP Board Result 2021 Merit List) जारी नहीं करने को कहा है. इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) के लिए 56 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है. कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 29.4 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जबकि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 26.1 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है.