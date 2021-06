UP Board 10th, 12th Result 2021: यूपी बोर्ड (UP Board) को वर्ष 2021 के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) के लिए पंजीकृत 56 लाख से अधिक छात्रों के रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) तैयार करने के बारे में लगभग 4,000 सुझाव मिले हैं. अधिकारियों ने कहा कि बोर्ड ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्राचार्यों सहित सभी हितधारकों से 10 जून को दोपहर 2 बजे की समय सीमा के साथ सुझाव मांगे थे, ताकि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के छात्रों की रद्द परीक्षाओं के रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) घोषित करने का फॉर्मूला निर्धारित किया जा सके. Also Read - UP News: सीएम योगी की पहल का नतीजा, मदरसा टीचरों को ऑनलाइन क्लास की ट्रेनिंग के लिए IIT और IIM एक्सपर्ट्स से मिली मदद

उन्होंने कहा कि अब जब ये सुझाव आ गए हैं, तो इन्हें अगली बैठक में विचार के लिए सरकार के सामने पेश किया जाएगा. बैठक के बाद, सरकार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट (UP Board 10th, 12th 2021) के छात्रों को दिए जाने वाले अंकों की गणना के लिए फॉर्मूला घोषित करेगी, जिन्होंने यूपी बोर्ड (UP Board) परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था. इससे पहले 5 जून को माध्यमिक शिक्षा निदेशक और यूपी बोर्ड (UP Board) के अध्यक्ष विनय कुमार पांडे ने सभी 75 जिलों के एक प्रतिष्ठित सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक-अभिभावक संघ के पदाधिकारी से 7 जून तक सुझाव मांगे थे. उस समय 580 सुझाव प्राप्त हुए थे.

इन सुझावों को 7 जून को अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में रखा गया था. इसके बाद सभी हितधारकों से भी सुझाव लेने का निर्णय लिया गया था. यूपी बोर्ड (UP Board) के सीनियर अधिकारी ने कहा, "छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों सहित हितधारकों के एक क्रॉस सेक्शन द्वारा 3,500 से अधिक सुझाव दिए गए थे और उन सभी ने अंकों की गणना के अपने तरीके सुझाए जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों को दिए जा सकते हैं." उन्होंने कहा कि सुझावों में से कई चाहते थे कि कक्षा 10वीं, कक्षा 11 और प्री-बोर्ड, या कक्षा 12वीं में आयोजित किसी अन्य परीक्षा के औसत अंक कक्षा 12 के छात्र को अंक (UP Board 10th, 12th Result 2021) देने का मुख्य आधार हों. इसी तरह, कक्षा 10वीं के लिए, पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाना चाहिए.

यूपी बोर्ड (UP Board) ने हाल ही में राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी. परीक्षार्थियों की संख्या के कारण दुनिया के सबसे बड़े परीक्षा निकायों में गिने जाने वाले शिक्षा बोर्ड (UP Board) ने पहले जुलाई के दूसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए प्रत्येक विषय की 90 मिनट की परीक्षा लेने का प्रस्ताव रखा था. यूपी बोर्ड (UP Board) का अंतिम निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के फैसले के अनुरूप था, जिसने भी कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी. बोर्ड के इस फैसले से 26 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे, जिन्होंने 2021 की यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था.

इससे पहले, राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं के लिए भी परीक्षाएं रद्द कर दी थीं और इसके लिए पंजीकृत 29 लाख से अधिक छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में पदोन्नत करने का फैसला किया था.